Veranstaltung der 49ontop Gruppe Hannover: Wanderung durch den Deister bei Barsinghausen

Vom Treffpunkt aus führt uns die Tour zuerst zum Gelände des Besucherbergwerks Klosterstollen. Von der großen Bergehalde aus hat man einen weiten Blick ins Calenberger Land. Im Deister geht es dann bergauf bis zum Nordmannsturm auf dem Deisterkamm, an der alten Taufe vorbei und durch das Fuchsbachtal wieder nach Barsinghausen. Unterwegs können wir immer mal wieder Relikte aus der Bergbauzeit im Deister sehen. Die Verpflegung für unterwegs kommt aus dem Rucksack, zu Kaffee und Kuchen kehren wir im Café Glückauf auf dem Gelände des Klosterstollens ein.Die knapp 14 km lange Strecke verläuft außerhalb des Ortes auf gut begehbaren Waldwegen. Eine längere Steigung ist zu bewältigen, Stöcke können da hilfreich sein.Sie sind in der zweiten Lebenshälfte angekommen, gerne in der Natur unterwegs und möchten sich netten Menschen Ihrer Generation anschließen? Dann sind Sie bei uns, in der Gruppe 49 on top, richtig! Kommen Sie doch einfach mal mit.Die Veranstaltungen sind 49 on top Mitgliedern und interessierten Gästen vorbehalten. Für Rückfragen sowie Anmeldungen nutzen Sie bitte den Link:Wissenswertes online: http://49ontop.de/wissenswertes.php