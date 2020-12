Über den Deister gehen.

Eine Wanderung von Springe nach Egestorf am Deister

Corona zum Zweiten: Auch in Barsinghausen liegen bei allen Vereinen die gemeinschaftlichen Veranstaltungen praktisch brach. So auch beim Kneipp-Verein Barsinghausen mit seinen sonst vielfältigen Angeboten. Um nicht „einzurosten“ und auch als Anregung für die interessierten Mitglieder kann aber im Einzelnen etwas getan werden. Z.B. wandern. Was jetzt nicht in der Gruppe geht, kann immer noch im Privaten durchgeführt werden. So auch wie diese Wandertour hier: Als Ansporn zum Nachmachen gedacht.Diese Tour der Deisterüberquerung führt vom S-Bahnhof in Springe zum Ziel, dem S-Bhf in Egestorf am Deister.Wir verlassen den Bahnhof Richtung Industriestraße und auf linker Seite beginnt gleich die lange Jägerallee. Diese führt geradewegs auf zwei Kilometer Länge zum Deister. Aber keine Bedenken, nach kurzer Strecke ist neben der linken Straßenseite ein schöner Fußweg, naturbelassen, angelegt. Auf diesem gelangt man relativ ruhig und vom Grün umgeben bis zum Waldrand.Unterwegs begegnet uns schon das erste Wildschwein: direkt neben der Straße steht ein lebensgroßes Exemplar – in lila.Das Stadtmarketing Springe hatte im Jahr 2010 die Idee an markanten Stellen bunte Wildschweinfiguren aufzustellen. Die Figuren sind aus Fiberglas und recht stabil. Ach ja, eine Eule in ihrer Baumhöhle sehen wir unterwegs auf der Jägerallee auch noch (Bild auf Baum gestaltet).Am Ende dieser Straße, schnell noch ein Blick auf das schöne Gebäude einer Tagungsstätte, dann geht es geradeaus weiter in den Wald. Nach ca. 300 mtr. geht es links ab auf einen schmalen Waldpfad. Für ca. 800 mtr. führt der Pfad jetzt doch steiler nach oben, wir sind auf dem Jägerstieg, der steilsten Strecke auf dieser Tour.Wir passieren eine Teerstraße und biegen leicht versetzt nach rechts in die Münder Heerstraße ein; diese führt leicht bergan kreuzt am Platz der Sonnenhütte den Kammweg. Hier bietet sich Gelegenheit zu einer kurzen Rast: Schutzhütte, Tische und Bänke, Rundplatz mit Gedenkstein der Argestorfer Genossenschaftsforst und die Holzskulptur Mausi, alles vorhanden.Es geht auf dem Kammweg weiter, vorbei am Abzweig „Beckers Tannen“ bis zum nächsten Stopp am Annaturm. In „normalen“ Zeiten lohnt hier ein Stopp, ggf. Einkehr. Jetzt im Dezember 2020 ist gerade aufgrund des zweiten Corona-Lockdown geschlossen. So ist auch eine Turmbesteigung nicht möglich – wäre heute auch nicht sinnvoll. Das trübe, leicht nebelige Wetter hier oben passt hervorragend zur Situation.Wir folgen weiter dem Kammweg Richtung Nienstedter Pass; vorbei am Radar der Flugsicherung und später am Gedenkstein für die Forstleute Heinrich Meyer und Heinrich Bode. Gleich am Parkplatz Nienstedter Pass geht es rechts in den Polenzweg, nächster Abzweig links in den Försterweg. Die letzten drei Kilometer gehts nur bergab. So gelangen wir kurz vor dem Ziel noch an dem Waldspielplatz Egestorf, direkt am Försterweg gelegen. Dieser wurde in den letzten Jahren mit viel Liebe und Aufwand neu angelegt. Für die Kleinen immer einen Besuch wert.Etwas weiter wartet die Försterbrücke, bzw. gleich um die Ecke der S-Bhf Egestorf am Deister. Wir sind am Ziel.Tourinfo:Strecke ca. 13 km, mittelschwere Tour. Auf- Abstieg 300 mtr. Die ca. 800 mtr. im Bereich des Jägerstieg haben bis zu 21% Steigung; Wanderstöcke empfohlen.Start- Zielpunkt liegen jeweils an einem S-Bahnhof des Großraumverkehr Hannover. Sehr gut mit derS-Bahn möglich. Beim Umstieg von S1 / S2 von Haste in Weetzen beträgt die Umstiegszeit nur 5 Minuten.Text und Bilder: Dieter Ludewig