Statt Jubiläumsfeier - Geschenke für Kinder

In den Monat Mai fällt Sebastian Kneipps 200. Geburtstag. Bei der anhaltend schwierigen Situation, den Anlass gebührend zu feiern, hat der Kneippverein Barsinghausen zu diesem Jubiläum den beiden örtlichen Kneipp-Kindergärten Spielsachen spendiert.Kneippzertifizierte Kindergärten gibt es am Ort schon seit 2008 bzw. 2009. Es sind dies die Kita Wichtelhausen in Egestorf, Ellernstraße 36 und die Kita Max und Moritz in Landringhausen, Beekestraße 7. Seinerzeit hat der Kneippverein aus eigenen Mitteln dafür gesorgt, dass nach entsprechender Ausbildung der Erzieherinnen und Ausstattung der Kindergärten den Kindern seitdem eine ganzheitliche und gesundheitsfördernde Umgebung geboten wird. Deren Ziele basieren auf den fünf Säulen der Kneippschen Lehre: Wasser, Bewegung, Ernährung, Kräuter und Lebensrhythmus. Ein gesundes Leben nach Kneipp-Prinzipien soll nicht nur etwas für ältere Menschen sein, die wassertreten. Ganz im Gegenteil: Schon kleine Kinder haben Freude dabei, die Welt neugierig zu erkunden, und sind deshalb auch offen für eine Lebensweise, die ihrer Gesundheit dient, wie bei Übergabe der Spenden betont wurde.Die von den beiden Kindergärten selbst ausgesuchten Spielzeuge nahmen deren Leiterinnen Michaela Martin und Lisa Höltke vom Vereinsvorsitzenden Peter Wannemacher und der 1. stellvertretenden Vorsitzenden Jutta Hannemann erfreut entgegen. Auch wenn bei der Übergabe nur ein Kind dabei sein und die Geschenke auspacken konnte, werden doch nach und nach schon bald alle Kinder damit spielen können, so die allgemeine positive Erwartung. Als besondere Überraschung bekam jeder Kindergarten zusätzlich noch zehn Playmobilfiguren Sebastian Kneipp, die exklusiv der Kneipp-Bund zum Jubiläumsjahr herausgegeben hat.Text: Peter Wannemacher Foto: Frank Hermann