Siedler fahrenauf der Weser.

konnten wir nebenbei eine Rundfahrt durch das schöne landschaftliche Weserberglandmachen. Wir durchführen Orte, die wir vorher nicht kannten. Dann ging es an Bord undbei Kaffee und Kuchen, sowie der schönen Aussicht vom Schiff entstanden lustige Ge-spräche. Die Stimmung war erstklassig. In Bodenwerder war noch einige Zeit für einenSpaziergang durch die Fußgängerzone. Es ging am Denkmal von Münchhausen auf derKanonenkugel vorbei. Wer vor Jahren einmal dort war, erkannte den Ort nicht wieder.Auch spielte das Wetter mit, so dass es ein gelungener Nachmittag war.