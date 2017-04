Rocken im Zeichen der Freiheit

"Wir lassen's mal wieder richtig krachen", freute sich der "Käpt'n" der DRUM-Piraten bereits in der Vorbereitung auf die nächste Probe am. Ab 12 Uhr werden wieder die Schlaginstrumente derim Gemeindehaus der Heilig-Kreuz-Kirche in Kirchdorf grollen.Ein neuer Song steht im Begriff, von den kleinen Freibeutern erobert zu werden. Den Titel wollte Carsten Voß noch nicht verraten. Er ließ aber durchblicken, dass dieser Rocksong Freiheit zum Thema habe. Die "Pommesgabel", das Zeichen der Rocker in aller Welt, scheint also durchaus angebracht zu sein. Dieser Song verspricht, wieder ein großer Spaß zu werden ...sind herzlicheingeladen, die gerne auch als Piraten kostümiert und geschminkt kommen können. Die kleinen Seeräuber legen um 12:00 Uhr ab und machen – je nach Wind – um ca. 13:30 Uhr im Heimathafen wieder fest.Natürlich stärken sich die Piraten beim gemeinsamen„Piratenschmaus“.um Spenden zum Erhalt der Gruppe wird gebeten.(Änderungen vorbehalten!)weitere Infos: www.drumpiraten-kirchdorf.de oder telefonisch bei Brigitte Schreiber:Tel.: (05105) 8 21 41