Ithkamm, Lerchensporn und eine Überraschung

Frühling im Ith, Wandergruppe vom Kneipp-Verein Barsinghausen auf Lerchenspornsuche.

Bei guten Wetterprognosen machten sich einige Wanderfreunde des Kneippvereins Barsinghausen am Samstag auf den Weg zum Ith. Vom Parkplatz bei Haus Harderode aus ging es zunächst bergan, um über den Klippenweg auf die Kammhöhe zu gelangen.Bereits hier war zu erkennen , daß sich der Bärlauch weithin ausgebreitet hatte und somit den Lerchensporn verdrängte. Doch es gab noch Stellen, wo der Lerchensporn mit seinen weißen und rot/lilafarbenen Blüten den Waldboden zierte.Gelbe und weiße Buschwindröschen, dunkelblau blühende Veilchen , Schlüsselblumen , Milzkraut und gelb blühendes Scharbockskraut säumten den Weg. Auch einige Seidelbaststräucher wurden entdeckt.Der Kammweg war bald erreicht und gab den Blick in den darunter befindlichen Steinbruch frei. Eine Fernsicht war aufgrund des dichten Dunstschleiers über dem Tal leider noch nicht möglich.Die Stürme der vergangenen Monate hatten auch hier ihre Spuren hinterlassen, es gab diverse umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste.Nach einer ausgiebigen Rast am 439 m hohen Ithturm ging es weiter Richtung Adam und Eva. Dabei handelt es sich um zwei steil aufragende Felsnadeln.Nun führte der Weg abwärts, um entlang dem Jürgensweg zum Ausgangspunkt zurückzukommen. Ein am Weg liegender Steinbruch erweckte die besondere Aufmerksamkeit der Wanderfreunde. An seiner Steilwand waren verschiedenfarbige Schichten zu erkennen, welche Rätsel aufgaben.Die inzwischen kräftig scheinende Sonne machte es möglich, das eine oder andere wärmende Kleidungsstück abzulegen und diesen fast sommerlichen Tag zu genießen. So wurde auch bald der Parkplatz erreicht und die Rückfahrt nach Barsinghausen angetreten,Text+Bilder Marlies.+Heinrich Möbius