Barsinghausen : Petrusgemeinde |

Das Petrus Miteinander Team lädt herzlich ein am Donnerstag, den 21.06.2018 um 19:00 Uhr in den Petri Garten.



Wir werden den Sommeranfang in geselliger Runde mit Spielen und Bratwurst vom Grill im Petri Garten genießen.