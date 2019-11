Für Kurzentschlossene!!-Herbstgestöber bei der Hobbykunst Ausstellung

Barsinghausen : Petrusgemeinde |

Herbstgestöber bei der Hobbykunst Ausstellung Kreativ und Schön

Über 30 Hobbykünstler präsentieren ihr vielfältiges Angebot

Am 09. November 2019 laden wir zur Hobbykunst Ausstellung “Kreativ und Schön“ von 11 bis 17 Uhr in die Petrusgemeinde ein.



Geschenkideen für Groß und Klein, Seifenkunst, schöne Schmuckkreationen, kreatives aus Wolle und Stoff und vieles mehr, lädt die Besucherinnen und Besucher zum Stöbern und Kaufen ein

Die Ausstellung steht aber auch immer für Gemütlichkeit und Entspannung, sodass Sie es sich bei selbst gebackenem Kuchen und/oder einem herzhaften Mittagsimbiss einfach mal gut gehen lassen und sich mit Freunden in der Kaffeestube zum Plaudern verabreden können.

Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.

Wir freuen uns auf Sie.