Fühlmemory, Tanzen im Wald, Salate und ein leckeres Eis.

Kindergarten Wichtelhausen aus Egestorf feiert wieder einen Waldtag.

Es ist schon Tradition, dass der Förderverein Wichtelhausen, vertreten durch die Vorstände Hielscher, Flöting und Heller, jedes Jahr im Juni einen Waldtag organisiert. Ein Fest nicht nur für die Kinder, denn bei Spiel und Bewegung im Wald sollen auch die Eltern mit den Kindern Zeit für einander haben und den Tag genießen. Dieses passt nicht nur in das gesundheitsfördernde Angebot des Kindergarten, seit 2008 als Kneipp-Kindergarten anerkannt, sondern auch in die Philosophie der fünf Säulen von Sebastian Kneipp: Wasser, Pflanzen, Bewegung, Ernährung und Balance.So machten sich unter der bewährten Leitung von Michaela Martin die Kindern, im Alter von drei bis sechs Jahren, von der Försterbrücke zu einer kleinen Wanderung zur Grillhütte an der Wennigser Mark auf. Unterwegs mussten die Kinder bei einem Fühlmemory anhand von diversen Naturgegenständen, wie Nüsse, Baumscheiben, Stöcke usw. mit geschlossenen Augen durch Fühlen das passende Gegenstück und damit einen Wanderpartner finden. Auf dem neuen Waldspielplatz am Försterweg wurde ausgiebig gespielt, geturnt , getanzt und auch der Wald erkundet.An der Grillhütte wurden die Kinder, begleitet auch von Jutta Hannemann aus dem Vorstand des Kneippvereins, von den Eltern und Geschwistern mit einer leckeren Salatbar überrascht. Und auch das Grillteam mit den Herren Engelking, Williams und Arnold war auf dem Ansturm mit gut gebräunten Bratwürsten vorbereitet. Für die Vegetarier wurde von Amreis Bruder auf einem extra Grill sogar Gemüsewürstchen gebraten. Von allem wurde reichlich und gut gegessen.Auf diesem schön gelegenen und schattigen Platz konnte auch die hochsommerliche Hitze gut ertragen werden, wobei den Kindern diese ohnehin fast nicht anzumerken war, denn auch hier wurde gespielt, gelaufen, die nahen Bäume als Versteck genutzt und zum Schluß auch noch gesungen.Doch alles hat auch einmal ein Ende und hierfür hatte sich der Kneippverein etwas besonderes ausgedacht. Punkt 12:30 Uhr ertönte schon aus der Ferne eine Glocke und als dann ein bunter VW-Bully langsam vorgefahren kam, waren die Kinder fast nicht mehr zu halten: Eis, Eis, Eis...Sehr diszipliniert und schön in der Reihe, wartete jedes Kind brav auf die ersehnte Position vor dem Ausgabefenster des Eiswagen und auf seine Kugel mit dem Wunscheis. Eine wirklich gelungene Überraschung.Bleibt zum Schluss nur noch Dank zu sagen an den Förderverein Wichtelhausen und die Kindergartenleitung für die sehr gute Organisation, an die Eltern und dem Grillteam für die leckeren Salate und Speisen, sowie an den Kneippverein für die Eisspende. Ein wirklich gelungener Waldtag bei bestem Sommerwetter.