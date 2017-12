Einladung zur Weihnachtsfeier in die Astrid-Lindgren-Schule

Hiermit möchten wir alle Kirchdorfer, sowie Familien aus Barsinghausen herzlich einladen, mit uns das Jahr 2017 ausklingen zu lassen.



Unsere Schüler haben fleißig geprobt für das Theaterstück „Weihnachten bei Maulwurf Max“, welches 16.30 Uhr in der Turnhalle beginnt. Ab 15.30 Uhr öffnet die weihnachtliche Kaffeestube. Im Anschluss an das Theaterstück bieten wir Bratwurst und Glühwein/ Kinderpunsch an, sodass wir den Abend gemeinsam verbringen können.



Wir freuen uns auf ihren Besuch,

der Elternrat/ Förderverein