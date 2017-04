sammenarbeit mit der IG - Bantorf einen Informationsabend über die zukünftigeund demographische Entwicklung in Bantorf. Die Veranstaltung fand in der altenSchule statt. Zur Überraschung der Veranstalter besuchten ca. 70 Personen dieVeranstaltung.Zur Einführung wurde ein Film über die letzten 80 Jahre über Bantorf gezeigt. Zusehen waren die Zechenanlage mit Abraumhalde, Gleisanschlüssen usw. Die Ab-raumhalde wurde später für den Bau der Autobahn abgfetragen. Auch konnte diealte "Stipsfabrik" bestaunt werden. Gezeigt wurden auch die Veränderungen überdie zurückliegenden Jahre von der Mooshütte und Bantorfer - Höhe. Auch dieEntwicklung von den Baugebieten in Bantorf über die einzelnen Jahre bis zum heutigen Tag wurde gezeigt, einschließlich der Gewerbegebiete und des Ban-torfer Bahnhofs.Im zweiten Abschnitt wurde die 46-seitige Studie über die mögliche kommendeEntwicklung Bantorfs vorgestellt. Diese Studie wurde von einem Hildesheimer -Institut erstellt und Bantorf war hier die Mustergemeinde. Die Studie wurde erstelltunter der Mitwirkung Bantorfer Bürger, die hier zu befragt wurden. Leider waren es nur Textseiten und viel Statistik. Es kam dadurch auch etwas "Trocken" an. Für die Zukunft wurden mehrere verschiedene Szenarien durchgespielt, wiesich Bantorf verändern und künfigt entwickeln könnte. Auch wurden die mög-lichen Veränderungen der Einwohner vorgestellt. Dies führte zu lebhaftenDisskussionen und einzelnen Beiträgen. Hier sah die Kommune Barsinghausenund ihre politischen Vertreter nicht gut aus. Aber das positive Ergebnis undauch die einstimmige Meinung war, das die Zusammenarbeit der Bördedörferund ihrer Vereine verbessert werden muss, um gegenüber der Stadt dochbessere Ergebnisse zu bekommen. Die Veranstaltung war für alle ein großerErfolg.