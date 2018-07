28. Kunstwochenende in Stein bei Laboe

Kunst - Design - Kunsthandwerk - historischer Handwerkermarkt-



Bereits zum 28. Mal findet das weit über die Region hinaus bekannte Kunsctwochenende - das Original und selbstverständlich wie immer ohne Handelsware - in 24235 Stein bei Laboe statt.



Am 14. + 15. Juli 2018, finden sich Kunstschaffende aus vielen Regionen zusammen, um im großen Saal und auf der Außenanlage des "Haus des Kurgastes - Uferrestaurant", direkt hinterm Deich, ihre ungebändigte Kreativität der Öffentlichkeit zu präsentieren."Gori" Rainer Gorisch, freischaffender Künstler und Ausstellungsorginisator richtet gemeinsam mit den Ausstellern die Ideenschmiede zum unbeschwerten Bummel ein.Es wird viel in Kunst und Kunsthandwerk zu entdecken geben.Zusätzlich gibt es einen Infostand für die Vermittlung von Tieren zu Gunsten "Menschen für Notfelle e.V." und die beliebte Tombola.Auf der angrenzenden Wiese, direkt an der Steiküste, wird ein Bereich mit weiteren Ausstellern und die historischen mittelalterlichen Ständen dabei sein. Auf diesem Gelände werden die Kinder ihren Spaß haben.Für das leibliche Wohl der Gäste sorgt das Team des Uferrestaurant.Eintritt der gesamten Veranstaltung: Innen + Außen - 3,00 €, Kinder unter 12 J. frei.Öffnungszeiten: Sa. 11 - 18 Uhr - So. 10 - 18 UhrInfo: www. gorisatelier. de