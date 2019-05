Von Klosterkirche Zarrentin am Schaalsee entlang ⑨

Auf der Rückfahrt aus Neustadt in Holstein hatten wir am 12.11.2017 schon einmal in Zarrentin Halt gemacht. Damals hatten wir schwerpunktmäßig dasWir parkten beim. Es wurde in den Jahren 2003-2006 umfangreich und detailgetreu saniert.Kloster und diehatten bei unserer Ankunft am späten Nachmittag leider schon geschlossen.In dem Gotteshaus steht auch die älteste evangelische Kanzel Norddeutschlands. Ein Pastor des kleinen Ortes kaufte die Kanzel 1699 gebraucht in Lübeck, wo sie bereits rund 150 Jahre in der Marienkirche gestanden hatte.Stattdessen gönnten wir uns noch einen kurzenÄhnlich wie von outdooractive.com „beschrieben.Bei unserem beabsichtigten weiteren Besuch in Mecklenburg-Vorpommern wollen wir uns hier unbedingt mehr Zeit nehmen.Halbzeit; und morgen geht es weiter nach Dömitz - Mitten im Biosphärenreservat an der Elbe.