Das UNESCO-Biosphärenreservat Schaalsee in Westmecklenburg

PAHLHUUS

Das Biosphärenreservat Schaalsee liegt im Westen Mecklenburg-Vorpommerns an der Grenze zu Schleswig-Holstein. Von 1952 bis 1990 lagen weite Teile der Schaalseelandschaft im Sperrgebiet der innerdeutschen Grenze.Die stark strukturierte Uferkante und die großen Höhenunterschiede im Bodenprofil machen ihn ökologisch so wertvoll. Es ist aber nicht nur der Schaalsee selbst, sondern auch die biotop- und artenreiche Landschaft um den Schaalsee, die das Gebiet so einmalig macht.Bei der Kürze der Tage war es nur ein erstes „Beschnuppern“. Aber wir konnten uns noch einen Besuch des Pahlhuus gönnen.dem 1998 eröffnetenIn einer am 04.04.2014 neu eröffneten interaktiven Ausstellung erwarten uns ungewöhnliche Einblicke in Natur und Landschaft der Region.Schaut selbst ein paar Schnappschüsse davon.Vor dem Pahlhuus entdeckte ich noch einen, ein Spaß nicht nur für Kinder.Man soll darin summen und brummen, wie es Kinder in einer Höhle im Dunkeln tun. Die entstehenden Schwingungen ergreifen spürbar den Kopf und Brustraum und teilen sich dem ganzen Körper mit. Summsteine dienten in alten Kulturen der Heilung und der Meditation. Man findet sie noch in den Katakomben auf Malta oder als Reste in bretonischen Kirchen, wo sie dem Heiligen St. Cado, dem Heiligen der Schwerhörigen, geweiht waren.“Wir sind fest entschlossen, diese Region noch einmal zu besuchen, auch wenn am Heimreisetag nicht genug Zeit bleiben wird.