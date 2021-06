Pinnochio heute: ein grüner Spitzenpolitiker!?

Die handwerklichen Inkompetenzen einer grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, wie das Stromspeichern in den Leitungen und ihre charakterlichen Defizite wie die Lügen im Lebenslauf sind die aktuell präsenten Aspekte, das Grün und Glaubwürdigkeit ein Widerspruch in sich ist.

Doch sind zahlreiche Spitzenkräfte von Bündnis 90 / Die Grünen nicht einen Deut anders geprägt – und dies schon seit Jahren.

War der Sachsensumpf in aller Munde, so gilt es den Blick auf ein Pendant in Baden-Württemberg zu lenken und die Melange aus Behörden-, Justiz- und Polit-Skandal zu hinterfragen wie auch bei einem anderen Aspekt des Wegsehens und Versagen in absoluter Kernkompetenz!

Rufen wir einfach in Erinnerung, dass sich Landesvater Kretschmann vor laufenden TV-Kameras im Sommer 2012 anlässlich der Bürgersprechstunde in Heitersheim peinlich berührt zeigte von den Schilderungen des Landwirtes Herbert Löffler zu Umwelt-Delikten rund um den Castellberg.Wenn das Alles stimmt, ist das ein Riesenskandal, war sein zutreffender Kommentar und gleichzeitiger Erledigungs-Auftrag an die anwesende Landrätin Breisgau-Hochschwarzwald, Dorothea Störr-Ritter.Damit allerdings ließ es der Vorzeige-Grüne dann bewenden und die nachgeordneten Stellen, wie Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz wiegelten ab, dass es sich lediglich um Bagatellen handle.Eine Reihe von skandalösen Abläufen im Zusammenspiel von Lokal-Politik und Justiz konnten ungehemmt ihren weiteren Lauf nehmen: Altautos und Baumaschinen, Bauschutt und Hausmüll mitten im Naturschutzgebiet bleiben weiterhin ungeahndete Normalität.Bernd Gassenschmidt, Alt-Bürgermeister von Ballrechten-Dottingen, starte einen Vernichtungsfeldzug gegen Landwirt Löfffler, gespickt von Lügen und kartographischen Fälschungen, dass sich nicht nur die Balken bogen und Alle bis hin zum Verwaltungsgericht machten mit.Selbst als nachgewiesen wurde, dass er hinter dem Versuch stand, Löffler in psychiatrische Behandlung zu bringen, obwohl er ihn im eklatanten Widerspruch dazu öffentlich zum Umgang mit Kindern am Castellberg vorgeschlagen hatte, wachte Niemand auf und wollte die Konsequenzen ziehen.Schwarzbauten, Mülldeponie, Lärmbelästigungen und weitere Verstöße im Naturschutzgebiet bleiben negiert und ungeahndet!Absoluter juristischer Hohn bsw. dass Herbert Löffler der Aushang eines Zeitungsartikels strafbewehrt untersagt ist: also Menschenrechte, wie Meinungsfreiheit seitens des Gerichtes mit Füssen getreten werden!Abläufe, welche selbst ausgewiesene Diktatoren, wie Kim Jong-un oder Recep Tayyip Erdoğan vor Neid erblassen ließen, doch klar: Schurken-Staaten sind immer nur jene, auf welche wir mit Fingern zeigen, ohne selbst unsere Hausaufgaben gemacht zu haben!Der amtierende Bürgermeister Patrick Becker ergeht sich – wie so viele andere Stellen auch – im schweigenden Wegsehen und Glauben, es über Aussitzen hin bekommen zu können.Somit liegt es einmal mehr an uns Allen, diesem Konglomerat aus Inkompetenz, Korruption, Rechtsbeugung und Vorteilsnahmen, die Stirn und Einhalt zu gebieten!Sie kennen mich. war der zentrale Claim auf den Wahlplakaten im Ländle, mit denen Winfried Kretschmann (72) zu seiner Wiederwahl am 14. März 2021 animierte.Doch gerade dann, wenn man den CSU-Positionen vertretenden Protagonisten von Bündnis 90 / Die Grünen kennt, stellt sich die Frage, ob seine Wiederwahl opportun war?Je besser man ihn kennt: sogar umso mehr – und diese weitere Schattenseite muss daher bekanntwerden!Er weiß, was wir können. lautet der zweite häufige Caim – war, ist und bleibt somit die Herausforderung an die Wählerschaft, ihr Können auch wirklich einzusetzen, also ihre Wahlentscheidungen von den tatsächlichen Handlungen und Leistungen, nicht jedoch den (leeren) Wahlversprechen abhängig zu machen!Diese Geschehnisse zeigt Parallelen zu Gesundheits- und Umweltgefahren auf, welche nach Verkauf militärischer Liegenschaften, die auf Grund deren unzureichender Sanierung trotz geflossener und versickerter EU-Konversionsmittel in Milliardenhöhe bei zudem erheblichen Defiziten bzgl. der NATO Freigaben, sowie Gefährdungen der inneren und äußeren Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland bestehen.Bärbel Höhn, MdB, einstige Gallionsfigur schlechthin wurde am 18. Oktober 1999 lt. Pressemitteilung NABU besorgt um Rüstungsaltlasten in NRW – Die Erblast mit der Altlast seitens des NABU explizit zum Detmolder Schießstand Hakedahl informiert.Die Besorgnis stand Claudia Roth, MdB Bündnis 90/Die Grünen, buchstäblich ins Gesicht geschrieben, was das Ausmaß von massiven Missständen mitten in Deutschland anbelangt.Ihre, von Empathie stark geprägte Rede war zweifelsohne der Höhepunkt beim Empfang "Sinti und Roma in München und Bayern" am 15. April 2018 im Senatssaal des Bayerischen Landtages anlässlich des Internationalen Tag der Sinti und Roma.Nach dessen offiziellem Ende informierte Erich Neumann die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages über seine Rechercheergebnisse als freier investigativer Journalist, dass nämlichals einer der Schwerpunkte eine aktuelle Auskunft des Bundesministeriums der Finanzen zur fehlenden Rechtsfähigkeit der BImA Bundesanstalt für Immobilienaufgaben eine völlig neue Dimension zur ganz besonderen Kernkompetenzen der Grünen eröffnet.Von der bisherigen Schäuble-Administration waren die Fakten auch im 4. Jahr nicht erhältlich, mit dem Wechsel zu Olaf Scholz kamen sie unverzüglich.Bei Aufarbeitung lassen sich die bisherigen Handhabungen von Behörden, Justiz und Politik nicht länger aufrechterhalten.Insbesonders ist das konkrete, an den Eheleuten Rolf und Frauke Willer, Detmold, verübte Unrecht zu bereinigen:www.facebook.com/pages/Gesundheits-und-Umweltgefahren-beim-Verkauf-militärischer-Anlagen/1690614027824832?fref=ts,Auch alle weiteren angefragten Aushängeschilder auf Bundesebene, also Robert Habeck, Anton Hofreiter, Renate Künast, Cem Özdemir und diverse weitere auf Landesebene, zeigen lange Jahre schon ausschließliche Verweigerungshaltung, also komplettes Versagen durch Schweigen und Wegsehen: führen ihre Wahlkampfaussagen mehr, als nur ad absurdum!Erich Neumann, freier investigativer Journalistüber Kavalaris International Press Organisation https://kavalaris.press Medienunternehmer im Justiz- und GesundheitsbereichPostfach 11 11, 67501 WormsGSM +49 160 962 86 676e-Mail e.neumann@cmp-medien.dewww.cmp-medien.de© Bild: www.tagblatt.ch CC – Pinocchio© Bild: www.nzz.ch CC – Wahl-Plakat Sie kennen mich© Bild: www.badische-zeitung.de CC – Alt-Bürgermeister Bernd Gassenschmidt© Bild: www.badische-zeitung.de CC – Patrick Becker, Bürgermeister Ballrechten-Dottingen© Bild: www.badische-zeitung.de CC – Dorothea Störr-Ritter, Landrätin Breisgau-Hochschwarzwald© Bild: Oliver Stey CC – Claudia Roth im Gespräch mit Erich Neumann