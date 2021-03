Auf der Suche nach regionalen Spezialitäten, Produkten und Rezepten. Mitmachen und Gewinnen

Gewinnspiel „Rezeptaufruf“ - so einfach geht’s:

, die hinter den kulinarischen Besonderheiten stecken. Als kleines Dankeschön winken Essensgutscheine in einem regionalen Restaurant.Die Aktion ist Teil des neuen Projektes, das das Team von Donautal-Aktiv gemeinsam mit der Regionalmarketing Günzburg zunächst bis Ende 2022 durchführt. Das Projekt wird vom Bayerischen Staatsministerium für Finanzen und Heimat und den beiden Landkreisen Dillingen und Günzburg finanziert. Ziel ist es,, was die hier erzeugten Lebensmittel anbetrifft – also alles, was die Region kulinarisch zum „Zuhause“ macht – zu identifizieren und zu fördern. Außerdem sollen somit traditionelle Spezialitäten bewahrt und damit das Heimatgefühlt nachhaltig gestärkt werden.Jeder, der typische Rezepte, Produkte oder Spezialitäten aus unserer schwäbischen Region preisgeben möchte, kann die Infos1 einsenden. Zu gewinnen gibt esaus den Landkreisen Günzburg und Dillingen.1. Alle vorhandenen Informationen in den unter www.donautal-aktiv-genuss.de erhältlichen Erfassungsbogen eintragen. Hierzu einfach das bearbeitbare PDF-Dokument online ausfüllen oder ausdrucken. Alternativ alle Informationen zum Rezept oder zu der Spezialität in gut lesbarer Form per E-Mail oder Post zusenden.2. Übermittlung per Mail an regionalentwicklung@donautal-aktiv.de oder per Post (Donautal-Aktiv e.V., z.H. Hannah Lottermann-Young, Hauptstr. 16, 89431 Bächingen).3. Alle Einsender nehmen automatisch am Gewinnspiel teil.Weitere Infos und Teilnahmebedingungen sind unter www.donautal-aktiv-genuss.de aufrufbar.Fragen oder Anregungen werden unter Tel. 07325/ 9510124 oder regionalentwicklung@donautal-aktiv.de gerne entgegengenommen.