Wegepaten für den DonAuwald gesucht 

Der geplante Premiumwanderweg „DonAuwald“ von Günzburg bis Schwenningen geht nun in die Phase der Beschilderung. Gleichzeitig wird ein Qualitätssicherungssystem aufgebaut. Denn nur auf einem gut ausgeschilderten Wanderweg können Gäste und Einheimische, den einzigartigen Naturraum des Auwalds naturnah und vor allem nachhaltig erleben. Daher werden für den Wanderweg ehrenamtliche Wegepaten gesucht, die in enger Zusammenarbeit mit Donautal-Aktiv e.V. den 60 Kilometer langen Weg zukünftig betreuen. „Die Wegepaten agieren in erster Linie als Vermittler von Informationen“, so Lothar Kempfle, Geschäftsführer von Donautal-Aktiv. Diese Informationen seien für den Erhalt der Wege-Qualität sehr wichtig. Einerseits werden Infos zum Wegezustand übermittelt und zum anderen sollen die Wegepaten als Signalgeber agieren, sofern Wanderer wider Erwarten im „DonAuwald“ die Vorgaben des Naturschutzes oder die Rückzugsbereiche der Tiere missachten. Bezüglich Qualität und Nachhaltigkeit will das Team von Donautal-Aktiv, gemeinsam mit Wegepaten und -wart, den Partnerkommunen sowie den Tourismusorganisationen Dillinger Land e.V. und Regionalmarketing Günzburg, nichts dem Zufall überlassen. Man wird dafür Sorge tragen, dass die Donauregion und der einzigartige Auwald etwas Besonderes bleiben.Wer gerne aktiv in der Natur unterwegs ist und den Auwald schätzt, kann somit das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Wegepaten sollen bei ihren Kontrollwanderungen, auf frei wählbaren Wegabschnitten, die Markierungen prüfen und je nach Bedarf erneuern sowie den Wegezustand kontrollieren. Diese Tätigkeit kann jederzeit durchgeführt werden, je nach Lust und Laune, Wetter und Witterung. „Alle benötigten Materialien werden den Wegepaten selbstverständlich zur Verfügung gestellt“, erklärt Kempfle. Ist eine größere Maßnahme erforderlich, wird diese vom Wegepaten erfasst und an das Qualitätsmanagement bei Donautal-Aktiv gemeldet. „Umfangreichere Arbeiten am Weg werden von örtlichen Firmen durchgeführt“, erklärt der Geschäftsführer.Am Mittwoch, 20. März 2019 findet eine kostenlose Schulungsveranstaltung des Deutschen Wanderinstituts statt. Fachleute zeigen auf, was zu den Aufgaben eines Wegepaten gehört und welche Qualitätsanforderungen ein Premiumwanderweg zu erfüllen hat. Wer interessiert ist, aktiv am ersten Premiumwanderweg in Bayerisch-Schwaben mitzuwirken und Freude am Wandern sowie Bewegung an der frischen Luft hat, sollte sich bis 15. Februar 2019 telefonisch unter 0 73 25 / 95 101 – 00 oder per E-Mail info@donautal-aktiv.de melden. Die Geschäftsstelle von Donautal-Aktiv (Hauptstraße 16, 89431 Bächingen) steht selbstverständlich auch nach vorheriger Terminabsprache für ein persönliches Gespräch zur Verfügung