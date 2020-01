Schwäbisches Donautal auf der afa 2020 

Die Rad- und Freizeitregion Schwäbisches Donautal präsentiert sich vom 24. Bis 28. Januar gemeinsam mit der Familien- und Kinderregion Landkreis Günzburg, der Heidenheimer Brenzregion und Dillinger Land in Halle 1 „Mein Schwaben“ auf der afa in Augsburg. Neben einem vielfältigen Angebot zu den Themen Radfahren, Wandern, Familienfreizeit, Wasser, Natur, Stein- und Eiszeit, haben die Besucher die Möglichkeit mit Hilfe einer Virtual Reality-Brille digital in das Schwäbische Donautal einzutauchen. Dadurch erhalten die Besucher sozusagen eine kleine „PreView“ bzw. Vorschau, was sie im DonAuwald oder auf dem DonauTäler erwartet.Seit Jahren heiß gefragt bei den afa-Besuchern, sind die Infos zum Donautal-Radelspaß, der am 19./20. September rund um Wertingen stattfindet. Die diesjährigen Streckenführungen können afa-Besucher auf einer Übersichtskarte betrachten. Entweder um sich ihre Lieblingsstrecke auszusuchen oder einfach nur inspirieren und anregen zu lassen.„Und das ist noch nicht alles“, freuen sich die Touristikerinnen der drei kooperierenden Landkreise. „Auch in diesem Jahr ist es uns wieder gelungen den Messestand mit tollen Leistungsträgern zu bereichern.“ Ob Radiomuseum Wertingen, 89Süd Essenzmanufaktur oder Uli von Bocksberg-Eis, Abwechslung ist garantiert. „Wie man sieht, bei uns ist einiges los. Wer also mehr dazu wissen oder einen digitalen „Tauchgang“ erleben will, sollte unseren Stand in der Schwabenhalle (Halle 1) besuchen“, empfehlen die Tourismusexpertinnen. „Das Messeteam freut sich auf Sie“. Wer keine Zeit für einen Messebesuch hat, findet weitere Infos zu den Produkten unter www.donautaeler.com www.donauwald-wanderweg.de und www.donautal-touren.de