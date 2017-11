Gemeinsames Radeln beim Donautal-Radelspaß 2017 wurde belohnt 

Mit einem Bilderrätsel konnten auch beim diesjährigen Donautal-Radelspaß die eifrigen Freizeit- und Betriebsgruppen eine entspannte Radtour genießen und dabei das Schwäbische Donautal besser kennenlernen. Für ein gemeinsames „Beweisfoto“ mussten sich die Teilnehmer an einem ausgewählten Fotopunkt fotografieren, um ihre Teilnahme zu dokumentieren.Zwölf Gruppen beteiligten sich am Gruppenwettbewerb und lösten erfolgreich das Rätsel. Das Donautal-Aktiv-Team freute sich über die tollen Gruppenbilder und berechnete die Gesamtkilometerzahlen der jeweiligen Teams. „Insgesamt wurden über 12.000 Kilometer erradelt.“ freut sich Yvonne Streitel vom Radelspaß-Team bei Donautal-Aktiv. Erstmals nach über 10 Jahren waren die Stadlradler aus Billenhausen wieder mit dabei und erreichten auf Anhieb den 5. Platz. Stefan Konrad vom Gasthof Adler in Oberwiesenbach spendierte den Fünftplatzierten einen Verzehrgutschein über 50 Euro. Auf dem vierten Rang landeten in diesem Jahr die Ulmer Spatzen von TAKATA und wurden dafür mit einem 100 Euro-Gutschein vom Gasthof Traube in Höselhurst belohnt. Den 3. Platz erreicht die Abt. Ski+Rad des SSV Höchstädt, die sich über einen 150 Euro-Gutschein vom Landgut Adler in Edenhausen freuen dürfen. Die Radlfreunde aus Zusmarshausen gehören mittlerweile zu den Stammgästen beim Radelspaß und wurden heuer mit dem 2. Platz, einem Weißwurstfrühstück inkl. Turmführung in Günzburg, gestiftet von der Regionalmarketing Günzburg GbR, prämiert. Ebenfalls Dauergast beim Radelspaß ist das Team des Kolping-Bezirk Günzburg, früher als ALKO-Radler unterwegs, welches sich mit 3.034 geradelten Kilometern unangefochten den 1. Platz sicherte. Dank des Sponsorings des Tourismusvereins Dillinger Land darf die Radelgruppe im kommenden Frühjahr auf Dillinger Land-partie, eine geführte Bustour zu ausgesuchten Highlights der Region, gehen.Die Gruppenteilnehmer waren auch in diesem Jahr von den tollen Radstrecken und den abwechslungsreichen Streckenangeboten begeistert. „Am liebsten hätten wir überall eine kleine Rast eingelegt, aber manchmal mussten wir einfach weiterradeln, um die Runde vor Sonnenuntergang zu beenden.“ so die Mitglieder der Radlfreunde Zusmarshausen. Die Gewinne wurden vor Kurzem in der Kreisheimatstube Stoffenried übergeben. Nach einem gemeinsamen Nachmittagskaffee führte Kreisheimatpflegerin Barbara Mettenleitner-Strobel die Teilnehmer durch das historische Bauernhaus. Das Freilichtmuseum ist über Jahrzehnte gewachsen und hat sich zu einem kulturellen Highlight im Schwäbischen Donautal entwickelt.