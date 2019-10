Flyer zum neuen Premiumwanderweg DonAUwald erhältlich 

Wer die letzten schönen Herbsttage an der frischen Luft genießen oder bereits Inspirationen für den ersten Frühlingsausflug sucht, kann den Infolyer beim Team Tourismus von Donautal-Aktiv unter Tel. 0 73 25 / 9510110 oder donauwald@donautal-aktiv.de kostenlos bestellen.Zudem ist der Flyer an folgenden Auslagestellen erhältlich:Touristinfo Günzburg, Regionalmarketing Günzburg, Landratsamt Dillingen, Rathäuser in Offingen, Gundelfingen, Lauingen, Dillingen und Höchstädt.Neue Wege, seien es Rad- oder Wanderwege einzurichten ist das Eine. Diese für den Nutzer auf Dauer attraktiv zu halten ist das Andere. Donautal-Aktiv e.V. hat sich deshalb im Jahr 2014 zusammen mit dem Tourismusverein Dillinger Land e.V. und der Regionalmarketing Günzburg GbR dazu entschlossen, einen Wegewart zur Sicherstellung der guten Beschilderung einzusetzen. Aufgrund des umfangreichen Rad- und Wanderwegenetzes ist der Wegewart aber auch auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. Donautal-Aktiv appelliert an die Landkreis-Bürger Auffälligkeiten (z.B. fehlende oder beschädigte Beschilderung, Vandalismus) direkt zu melden, damit der Wegewart die Probleme zeitnah beheben kann. Den neuen Premiumwanderweg werden zukünftig auch rund 20 ehrenamtliche Wegepaten betreuen. Dafür ist das Donautal-Aktiv-Team sehr dankbar.