Ein Leuchtturm des Wanderns eröffnet 

Nach fast sechs Jahren Vorlaufzeit ist das Ziel erreicht. Der erste Premiumwanderweg in Bayerisch-Schwaben ist eröffnet. „Nun haben wir sowohl beim Radfahren als auch beim Wandern ein Premiumprodukt am touristischen Markt“, so der 1. Vorsitzende von Donautal-Aktiv, Landrat Leo Schrell, auf Schloss Reisensburg. Vor den zahlreich erschienenen Wanderbegeisterten bezeichnete Schrell die Fertigstellung als Meilenstein für das Schwäbische Donautal. Während der DonauTäler Radweg bereits 2016 vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub mit 4 Sternen zertifiziert wurde, hat die Region nun einen zweiten touristischen Leuchtturm in Spitzenqualität. Unter dem Namen „DonAUwald Wanderweg“ wird der 59 Kilometer lange, vom Deutschen Wanderinstitut ganz neu zertifizierte Weg nun von der Regionalmarketing Günzburg GbR und Dillinger Land e.V. gemeinsam beworben. Die Erwartungen an den Weg von Günzburg bis Schwenningen sind hoch. „Wir wollen uns mit diesem Weg erstmals Aufmerksamkeit am Wandermarkt verschaffen und gleichzeitig nach innen überzeugen, nicht nur beim Radfahren punkten zu können“, meint denn auch Donautal-Aktiv Geschäftsführer Lothar Kempfle. Er hofft, der DonAUwald strahlt über den engeren Donauraum hinaus und schafft in den nächsten Jahren Motivation für einen schrittweisen Ausbau des Wanderwegenetzes. „Ist dieses Produkt erfolgreich, dann lassen sich jede Menge Dinge daran anhängen“, so Kempfle.Der erste Schritt war schon mal erfolgreich. Über hundert Wanderbegeisterte waren bei der Erstbegehung von Schloss Reisensburg bis zur Radlertankstelle in Offingen dabei. Bei herbstlichem Wanderwetter konnten sie sich vom Wasser- und Naturreichtum des Auwaldes der Donau verzaubern lassen. Dazwischen hatte das Team von Donautal-Aktiv mit regionalem Obst, Fisch und Wild immer wieder eine kleine Stärkung parat, bevor es am Ziel dann, saisonal angepasst, Kürbissuppe und handwerklich hergestellte Maultaschen aus der Region als Stärkung gab.