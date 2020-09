Donautal-Radelspaß in Wertingen auf 2021 verschoben 

Ein neuer Termin wurde bereits fixiert. 2021 findet der 16. Donautal-Radelspaß am 11. und 12. September in und um Wertingen statt. Donautal-Aktiv und die Stadt Wertingen hoffen, dass auch im nächsten Jahr alle, die bisher beteiligt waren, wieder mit im Boot sind. Selbstverständlich können sich auch neue Interessenten als Anbieter an der Strecke, Aussteller oder Darsteller auf der Zentralveranstaltung sowie Anbieter auf der kulinarischen Meile in Wertingen bei Donautal-Aktiv unter tourismus@donautal-aktiv.de oder telefonisch 07325-9510113 melden. Die Anmeldeformulare können auch unter www.donautal-radelspass.de heruntergeladen werden.Die Verschiebung des Radelspaßes hat auch einen kleinen positiven Nebeneffekt. Denn erdgas schwaben unterstützt mit den nicht eingesetzten Sponsoring-Mitteln nun Hilfsprojekte in Zusammenhang mit Corona. Projektzuschüsse können über die Homepage www.erdgas-schwaben.de beantragt werden. Donautal-Aktiv und die Stadt Wertingen freuen sich bereits auf 2021 auf viele gut gelaunte und vor allem gesunde Radler. Dann heißt es am 11. und 12. September 2021 wieder: Es ist Radelspaß im Donautal!