Dillinger Land präsentiert sich auf neuer Webseite 

Die neue Webseite des Dillinger Landes www.dillingerland.de ist seit Kurzem online. Nach mehreren Monaten intensiver Arbeit in Kooperation mit der Agentur morepixel aus Frankfurt präsentiert sich das Dillinger Land nun mit einem neuen Internet-Auftritt. „Das moderne und nutzerfreundliche Design, ansprechende Bilder und Texte laden zum Stöbern und Entdecken ein“, freut sich Yvonne Streitel vom Team Tourismus bei Donautal-Aktiv. „Touristen und Naherholungssuchende finden alles rund um die Kernthemen Radfahren, Wandern und Wasser.“Egal ob am Smartphone, Tablet oder PC, die digitalen Karten ermöglichen eine Rund-um-Planung der nächsten Rad- oder Wandertour im Dillinger Land. Zudem bietet die Website Wissenswertes über die 27 Städte, Märkte und Gemeinden im Dillinger Land. Die zahlreichen Sehenswürdigkeiten, historischen und kulturellen Besonderheiten bieten Inspirationen für Ausflüge mit dem Partner, der Familie oder Freunden. Das umfangreiche Prospektmaterial kann kostenlos über die Webseite bestellt werden. Für einen mehrtägigen Aufenthalt im Dillinger Land findet man über das integrierte Onlinebuchungssystem in wenigen Klicks eine passende Unterkunft.Auch im Bereich B2B hat die neue Webseite einiges zu bieten. „Die Stärkung des Gastgewerbes im Dillinger Land liegt uns sehr am Herzen. Daher informieren wir auf unserer neuen Webseite über diverse Zertifizierungs- und Online Buchungsmöglichkeiten“, betont Streitel. Überdies stehen frei zugängliche Presseartikel und Informationen für die Zusammenarbeit mit Journalisten und Influencern zur Verfügung. Klicken Sie einfach mal rein unter www.dillingerland.de und erfahren Sie alles rund um das Dillinger Land!