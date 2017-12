Benefizveranstaltung beim Donautal-Radelspaß ’17 – wieder ein Erfolg

Auch in diesem Jahr startete der Donautal-Radelspaß bereits am Vorabend mit einer Benefizveranstaltung auf dem Marktplatz in Neuburg. Schon am Samstagnachmittag trafen die ersten Radler ein und wurden von d´Häcklbuam und der Radelspaß-Band FIZZ begrüßt. Um 19.00 Uhr war es dann soweit. Die Rock´n´Roll-Nacht lockte trotz kühler Abendtemperaturen zahlreiche gut gelaunte Besucher ins Freie. Denn es gab ein ganz besonderes Schmankerl zum Vorabendprogramm des Donautal-Radelspaßes.„Tom & the black ties“ rockten mit ihrem Live-Auftritt die Showbühne und läuteten damit den Radelspaß-Sonntag ein. Die Neuburger Vereine sorgten dabei bestens für das leibliche Wohl. Beim Open-Air-Konzert war der Eintritt frei. Dem Sternstunden-Spendenaufruf auf der Warm-up-Party sowie am Radelspaß-Sonntag folgten zahlreiche zufriedene Besucher und füllten die Spendenbox. Dank beider Veranstaltungen und den Spenden der Radelgruppen (AOK-Team 350,--, VR-Bank Donau-Mindel 250,--, SSV Höchstädt Abt. Ski+Rad 170,--, Freizeitradler Nornheim und Kolping Bezirk Günzburg je 100,--; Stadlradler Billenhausen 50,--) wurde nun ein Spendenscheck über 1.750 Euro an Sternstunden übergeben. Die Hilfsorganisation unterstützt kranke, behinderte und notleidende Kinder, auch in unserer Region. BR-Korrespondent Joseph Weidl nahm stellvertretend für Sternstunden den Spendenscheck entgegen, dankte allen Beteiligten und freut sich bereits auf eine erneute Zusammenarbeit beim Radelspaß 2017 in Syrgenstein.