Gittelde Bahnübergang „Am Galgen“ modernisiert

Gittelde (kip) Seit mehreren Monaten sind Bauarbeiten am Bahnhof Gittelde7Bad Grund durchgeführt. Insbesondere sind Anlagen geschaffen, um die Verkehrssicherheit des Bahnbetriebs zu verbessern. Dazu zählen auch die Bahnübergänge zwischen Gittelde – Münchehof. Ende Juni 2021 sind die Bauarbeiten am Bahnübergang „Am Galgen“ im Bereich der Feldmark-Interessentschaft Gittelde abgeschlossen. In der jüngsten Jahreshauptversammlung der Interessentschaft informierte Vorstandsmitglied Herbert Naumann über die durchgeführten Bauarbeiten und über Bauabnahme. Mit großem Aufwand wurde der mit Blinklichtanlage und Halbschranken gebaute Bahnübergang der Schienenstrecke Osterode – Gittelde – Seesen hergerichtet. Die vorgenommeene Beschilderung musste geändert werden, weil die Straßenverkehrsschilder den Verkehr mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen behindert hätte.Hinweise einiger Versammlungsteilnehmer wurden aufgenommen und sollen nach Möglichkeit beim Bau des Bahnüberganges „Weintelge“ berücksichtigt werden.FotoGit 215Bahnübergang „Am Galgen“ wurde modernisiert.