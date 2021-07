Gittelde (kip) Immer häufiger ist an den Wegerändern Straßenbegleitgrün zu sehen. Hin und wieder werden von Landwirten größere Flächen mit bienenfreundlichen Blumen gestaltet. Jüngst können sich Wanderer und Naturliebhaber am knallig rotem Klatschmohn am Rand eines Getreidefeldees erfreuen.Foto Git 223 ff