Windhausen (kip) Am Samstag, 15. Februar, 16 Uhr, beginnt die Jahreshauptversammlung des Harzklubs Windhausen in der Gaststätte „Zur alten Mühle“ in Windhausen. Zu dieser Versammlung lädt Vorsitzender Norbert Herrmann ein. Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 8. Februar an den Vorsitzenden Norbert Herrmann, Goslarer Straße 1, 38726 Hahausen, zu richten.

