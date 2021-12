Weihnachtsfeier des SoVD Gittelde-Windhausen am 18. Dezember 2021 wird abgesagt

Gittelde-Windhausen (kip) Die geplante Weihnachtsfeier des SoVD Gittelde-Windhausen im Schützenhaus in Gittelde am 18. Dezember wird wegen der derzeitigen hohen an Corona infizierten Menschen abgesagt. 2. Vorsitzender Günter Hübscher betont, dass ihm diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Es hatten sich die Mitglieder auf diese Feier gefreut, aber im Interesse der Gesundheit aller Mitglieder wurde diese Zusammenkunft zum Jahresende abgesagt.

