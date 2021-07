Blut kann man nicht kaufen – Blutspendetermin in Eisdorf am 26. Juli

Eisdorf (kip) Der nächste Blutspendetermin in Eisdorf ist am Montag, 26. Juli, 16.00 bis 19.30 Uhr, in das Kultur- und Sportzentrum Eisdorf, Jahnstraße. Zu diesem Blutspendetermin lädt der DRK-Ortsverein Eisdorf lädt in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst Niedersachsen herzlich ein.Während der Ferienzeit wird Blut dringend benötigt, weil Wiederholungsspender im Urlaub sind und daher als Blutspender ausfallen. Durch den hohen Urlaubsreiseverkehr häufen sich leider die Unfälle, sodass dafür ein Mehr an Blutkonserven gebraucht wird und notwendige Operationen in den Krankenhäusern werden auch während der Urlaubszeit durchgeführt.Vorsitzende Sabine Armbrecht bittet alle Spender den Weg ins Blutspendelokal zu kommen. Wegen der geltenden Corona-Hygienevorschriften müssem die Spender Mund- und Nasenschutz tragen. Einlass ist nur über Eingang Jahnstraße.FotoEsidf 191 (2)