Erlebnis-Saunanacht ‚Nacht der Träume‘

Bei der textilfreien Erlebnis-Saunanacht am 13. Januar 2018 verwandelt sich die THERME Bad Wörishofen in ein wundervolles Land der Träume. Von 19 bis 24 Uhr sorgen atemberaubende Highlights für echte Wohlfühlmomente. Sandra Schniederjan und Volkert Ehret verzaubern Sie im Vitalbad & den Saunen mit traumhaftem Gospelgesang und einem E-Piano, während die „Traumfänger“ aus München auf der Thermenbühne mit spannenden Akrobatik-Shows für viel Begeisterung sorgen. Faszinierende Klangkompositionen von Viz Michael Kremietz versüßen Ihre Träume an diesem Abend in der im Stil der Vulkaninsel Lanzarote gestalteten RuheOase. Im Vitalbad und den Saunen versprechen Ihnen zusätzlich exklusive Aufguss-Highlights und Beauty-Specials wie „Himmelszauber“ und „Wolkenlos“ einen Wellnessabend der Extraklasse.