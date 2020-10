Anzeige

Fritz Walter die Laut`rer Fussball - Legende - heute 100.Geburtstag

heute am 100.Geburtstag des Lauterer Urgesteins Fritz Walter sei an ihn erinnert.

Der Gewinn der Fussball-Weltmeisterschaft 1954 machte jeden stolz. War dies doch erstmalig die Gelegenheit, nach dem Ende des 2.Weltkrieges, aufzuzeigen Deutschland ist auf sportlichem Gebiet / Fussball zurück in der friedliebenden Völkergemeinschaft.

Persönlich habe ich als Junge den Triumpf in Bern miterlebt. Auch die triumphale Rundfahrt durch Kaiserslautern ( Bismarckstraße u.a. ) habe ich erlebt. Hinter mir die zerbombten Häuser, provisorisch durch Baumstämme gestützt. Vor mir der Autokorso mit den Helden von Bern in hellen Sommermänteln, in offenen Fahrzeugen. Besonders Fritz Walter wurde ja von Sepp Herberger schon früh als " Leitwolf " der Weltmeistermannschaft aufgebaut. Durch diese Anleitung geprägt schaffte es Fritz Walter, auch fern des Fussballs, mit einem Kino beruflich sich zu festigen. Sein Bruder Otmar war Inhaber einer viel frequentierten Tankstelle an einer Ausfallstraße zur Bundesautobahn.

Als heranwachsende Gymnasiasten frequentierten wir das Gasthaus der Eltern von Fritz und Otmar Walter in der Freizeit, z.B. zum Lauterer Kanälche Spiel in der Seitenstraße.

Später begegnete ich, beruflich bedingt, neben anderen Spielern des FCK erneut Fritz und Ottes in der Uniklinik Homburg / Saar , wo die zertretenen Knochen der Fussballspieler wieder vom noch lebenden Professor ( 95 Jahre alt ) behandelt wurden. Auch Spieler wie Lieberich , Eckel, Basler sind mir selbst später als Mitglied der Leichtathletikabteilung des FCK immer wieder begegnet ( Fünfkämpfer ) Der damalige Fussball war noch geprägt vom Mannschaftsgeist und noch nicht vom Moloch Millionengagen.

Insoweit ist für mich der positive Nymbus des Fussballs inzwischen entzaubert.... nur noch

Geschäft.....Profitgier, ohne Ende.

Es bleibt zu wünschen das positive Bild einer beispielhaften Mannschaft, mit Maxel Morlock

vom 1.FC Nürnberg, möge als zumindest positive Legende erhalten bleiben.

Es ist zu bedauern auf welch`tragische Weise Maxel Morlock, durch einen Geisterfahrer, im Raum Schwabach / Mittelfranken unverschuldet um`s Leben kam.



Das Ehrengrab von Fritz Walter liegt in Nachbarschaft der Familiengrabstätte meiner Eltern

auf dem HauptFriedhof von Kaiserslautern.



Mögen diese Helden von Bern ein positives Beispiel sein für sportlichen Anstand und menschliche Bescheidenheit und Größe.



Hans Christoph

Zeitzeuge



P.S. auch Eckel bin ich später begegnet, an Autobahn Abfahrt Hütschenhausen war Eckel

in einen Autounfall verwickelt, bei dem ich Verletzte versorgte....

