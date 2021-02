Anzeige

Hü...Hott....der Laschet aus dem (Ruhr) Pott ....

die aktuellen Eskapaden des Armin Laschet, aus dem Ruhr-Pott, sind NICHT mehr zu überbieten... Salto mortale rückwärts....



Heute dies, morgen das.....Beliebigkeit in Reinkultur........auf unsere Kosten !



Beim Coronagipfel das Infektionsschutzgesetz " kreativ " mitgestalten....siehe

Inzidenzwert 35.....dann kurz danach, nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern...Front gegen die kurz vorher angeblich einvernehmlich beschlossenen Coronabeschlüsse wettern !



Solche windigen Charaktere taugen NICHT mal zur Führung eines Einmannbetriebes. Da hilft auch das größte Hilfsprogramm nichts mehr. Da hilft NUR NOCH sofort in die Wüste schicken.

Eventuell findet Armin Laschet eine Anstellung in der Firma seines Sohnes.

Da kann er Atemschutzmasken und Berufskleidung sortieren.

Allerdings sollte dies, bei einem solch` unsteten Charakter, NUR unter Aufsicht eines verantwortungsbewussten Vorarbeiters verantwortet werden !



Zeigt solchen unsteten Menschen die ROTE KARTE, wie im Fussball.



Gnade uns wenn ein solch`unsteter Charakter, durch welche Umstände auch immer, an die Hebel der Macht kommt..



Dies müssen wir, das WahlVolk, unbedingt mit ALLER Macht verhindern.



Denk` ich an Laschet in der Nacht da hat`s mich um den Schlaf gebracht !















Gefällt mir

1

Einem Mitglied gefällt das: