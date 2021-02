Anzeige

Deutsche Politclowns im Föderalismuswahn !

In Anbetracht der sich massiv ausbreitenden 3 hochgefährlichen Coronavirusmutationen Pädagogen ohne Impfschutz in den Schulbetrieb zu treiben grenzt an vorsätzliche Körperverletzung. Wo bleiben die TREUEPflichten der Kultusminister gegenüber den Lehrern und Lehrerinnen, die gesetzlich klar geregelt sind.

Ohne diese Hochrisikogruppen nicht hinreichend durch Impfungen zu schützen ist ein Schulbetrieb gesetzwidrig !!

Allerdings lauern die Gefahren für Ansteckungen ja bereits auf dem Weg der Schüler und Schülerinnen in die Bildungseinrichtungen.

Wer schon bisher an SchulBushaltestellen mit der täglichen Realität mit Drängeln und total überfüllten Schulbussen konfrontiert ist/ war kann NUR mit totalem Unverständnis die total abwegigen Pläne von unverantwortlichen Politclowns, im Wahlkampfmodus, verfolgen.

Wo bleiben massenweise Proteste der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ??? wo ??

Wo bleiben massenweise Proteste der Eltern ? wo ?



Der deutsche Michel, ach ja die deutsche Michelin, zieht die Mütze über das Gesicht, und träumt von besseren Zeiten.

So allerdings werden sich weiterhin verantwortungslose Politiker und Politikerinnen auf unsere Kosten bereichern können.

Demokratie lebt von Mitwirkung aller Bürger...aber auch der kritischen Haltung gegenüber unverantwortlichen, egoistischen Politikern und Politikerinnen.



Das Widerstandsrecht ist im Grundgesetz ausdrücklich, von den Vätern des Grundgesetzes, verankert worden....

