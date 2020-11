Anzeige

Corona-Virus-Borna-Virus-tödliche Infektionen-Schwerpunkte in Bayern !!!

Zu der seit Anfang 2020 hinreichend bekannten Corona-Pandemie, mit nunmehr fast 15000 toten Mitbürgern, Schwerpunkt in Bayern, kommt jetzt die, seit Jahren, verkannte tödliche Gefahr durch Borna-Viren hinzu.

Wer sich alleine NUR im internet etwas informiert erkennt, auch hier versagen die Verantwortlichen, wie die bayerische Krankheitsministerin Melanie Huml (Ärztin) auf der ganzen Linie.

Wenn auch seit März 2020 offensichtlich Meldepflicht für diese tödliche Borna-Virus Erkrankung in Kraft getreten ist wird gerade bayerische Bevölkerung mal wieder nicht

informiert bzw. gewarnt !

Pferdebesitzer, Schafzüchter, Katzenbesitzer, Hundebesitzer aber auch gerade Gartenbesitzer sind permanent gefährdet. Warum ist dies so ? Als einen wesentlichen Überträger des tödlichen Borna-Virus wurde die Feldspitzmaus, Waldspitzmaus, Hausspitzmaus, Gartenspitzmaus erkannt. (RKI-mehrere deutsche Universitäten)

Über NUR Ausscheidungen dieser Tierspezies, die wohl längere Zeit hoch infektiös bleiben, infizieren sich Menschen mit dem tödlichen Borna-Virus. Selbst verunreinigte Lebensmittel, Wasser, oder gar das Einatmen des kontaminierten Staubes von Exkrementen von Spitzmäusen können tödlich sein !

Hinzu kommt die Übertragung der tödlichen Borna-Viren durch infizierte Katzen und / oder Hunde !!

Bei durch Borna-Viren verstorbene Patienten in Bayern konnte der Zusammenhang zwischen Katzen und Hunden als Virusüberträger gefolgert werden!

Kritisch darf hinterfragt werden wo kommt die bayerische Krankheitsministerin Melanie Huml der Informationspflicht gegenüber den bayerischen Bürgern nach ? wo ?

Dies hat allerdings bayerische Tradition Barbara Stamm versagte ja ebenso bei der tödlichen BSE Krise in den 90er Jahren bzw. bei FSME.

Wir benötigen in Bayern keine Politiker/innen als Kostgängerinnen der Bevölkerung die uns NUR Steuern kosten ! Wir benötigen verantwortungsbewusste gewählte Vertreter/innen, die das Mandat, von uns den Wählern, erhalten haben!

Wer nicht in der Lage ist sich selbst ein konkretes Bild von der tödlichen Gefahr durch Borna-Viren zu machen kann mich gerne konsultieren.



Hans Gerhard Christoph

e-mail hgchristoph@gmx.de

