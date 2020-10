Anzeige

Corona-Pandemie in Bayern - Quo vadis ?? ist mit voller Wucht-aller Macht wieder da !

die aktuelle, besorgniserregende Entwicklung der Corona-Pandemie, gerade in Bayern, wirft viele Fragen auf...

am Anfang der Corona-Pandemie schien es so, das "Musterland" Bayern, mit Ministerpräsident Markus Söder, meistere professionell diese Jahrhundertherausforderung.

Jetzt zeigt sich "schonungslos" , anhand der dramatischen Entwicklung, dies ist eine Schimäre-Fata Morgana-Täuschung der Bevölkerung, ohne Beispiel !

Dessen ungeachtet der stetigen vehementen Bitten des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, an die Bayern, eskaliert die CoronaPandemie in Bayern.

Zitat des Ministerpräsidenten...Corona = mit voller Wucht, aller Macht "wieder" da !



Im Gegensatz dazu postuliert die NOCH bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml, sogar studierte Medizinerin , Zitat....In Bayern meistern wir Herausforderungen gemeinsam. Solidarität ist gerade auch während der Corona-Pandemie ganz entscheidend.

Offensichtlich meint Melanie Huml die "großmütige Haltung" von Markus Sönder an Melanie Huml, trotz anhaltender, gravierender Unfähigkeit, festzuhalten !!



Dem verantwortungsvollen Handeln der großen Mehrheit der bayerischen Bevölkerung ist es zu verdanken, dass sich die Infektionszahlen " derzeit " auf einem "erfreulich niedrigen Niveau" bewegen. Deshalb können wir weitere Erleichterungen bei den Beschränkungen zulassen! Zitat Ende der Melanie Huml.



Diese Zitate können "aktuell " der homepage des Gesundheitsministeriums entnommen werden... Offensichtlich hat sich Melanie Huml wieder mal NICHT upgedatet ? Ach ja da sind ja wieder andere dafür verantwortlich !!



Fast jeder bundesweite 4.Todesfall durch Corona wird aus Bayern gemeldet....

Bei fast 40 000 aktiven Fällen und fast 5000 Fällen innerhalb 7Tagen und nahezu 10 000 toten Mitbürgern ( erfreulich niedriges Niveau- Zitat Melanie Huml ) sollen wir noch Hoffnung schöpfen ? Die nahezu Hälfte der toten Mitbürger sind "Senioren"



Angeblich wollte gerade Melanie Huml diese am meisten gefährdete Bevölkerungsgruppe besonders schützen ? Bayerische Pflegekräfte monieren vehement Testungen, sowohl der Heimbewohner , als auch der Pflegekräfte. Was geschieht nahezu nichts ! 1-2 mal wurde bisher "sporadisch" getestet.



Dies ist die harte Realität in Bayern, aber auch in der ganzen Republik...



Es gilt das Motto "hilf Dir selbst so hilft zwar Gott " , aber keineswegs Melanie

Huml. Der bayerische Himmel möge Sturzregen bringen, ohne Ende, eventuell wird sich dann Melanie Huml in Sicherheit bringen und freiwillig gezwungen das Feld räumen.... jetzt sofort !!



