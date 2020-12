Anzeige

75.Jahrestag schicksalhafter, weitsichtiger Konvention von La Rochelle 1945

im 75.Jahr des Abschlusses der Konvention von La Rochelle sei an die schicksalhaften Ereignissse des 2.Weltkrieges erinnert.

Für geschichstunkundige Zeitgenossen,die altehrwürdige Stadt La Rochelle ist in der vielschichtigen französischen Geschichte als Zentrum der Hugenotten verankert.

Der Hafen und die Stadt war/ist durch strategische Bedeutung immer noch wichtig. Im 2.Weltkrieg, besetzt durch deutsche Truppen, war La Rochelle bedeutender Stützpunkt der U-Boot Flotte. Der Nachkriegsfilm " DAS BOOT " mit Jürgen Prochnow, ist den jüngeren Generationen ev.in Erinnerung geblieben ?

Die Konvention von La Rochelle wurde Ende 1944 / Anfang 1945 zwischen verantwortlichen französischen Offizieren ( Kapitän Meyer ) und deutschen Offizieren vereinbart, in der weitsichtigen Verantwortung für die französische Bevölkerung der Festung La Rochelle. Die weitsichtigen Offiziere waren sich auch darüber einig dieser bedeutende Hafen war wichtig für die Versorgung des Nachkriegseuropa.

Der kurzsichtige, als sogenannter "Befreier Frankreichs" gefeierte General de Gaulle

tobte in seinem Exil in England als er von dieser Konvention von La Rochelle erfuhr. Er setzte den verantwortlichen französischen Offizier Meyer ab und degradierte ihn. Die Absicht von General de Gaulle bestand rigoros/ rücksichtslos darauf, koste was es wolle, militärische Erfolge vorzuweisen. General de Gaulle befahl sofortige massive Bomberangriffe auf die französische Stadt La Rochelle. Bereits beim ersten Terrorangriff kamen über 5000 französische Bürger um. Der von de Gaulle neu ernannte französische Offizier de Larminat war ein hard liner der bis April 1945 unter großen Opfern die Festungen Gironde Süd, Gironde Nord, unter großem Blutzoll französischer Soldaten, dem Erdboden gleichmachte.

Dessen ungeachtet hielten der zwar abgesetzte französische Kapitän Meyer, sowie die deutschen Offiziere an der Konvention von La Rochelle unbeirrt fest.

Hitler hatte seinerseits angeordnet La Rochelle, ohne Rücksicht auf Verluste unter der französischen Bevölkerung, dem Erdboden gleich zu machen..also verbrannte Erde. Auch diesem Befehl widersetzten sich die weitsichtigen deutschen Offiziere erfolgreich .

Nur durch diese Weitsicht französischer Offiziere wie Kapitän Meyer wurde La Rochelle vor dem Untergang gerettet. Nach Ende des 2.Weltkrieges wurden gerade diese, auch deutschen Offiziere, zunächst als Kriegsverbrecher angeklagt ! Nur durch beherzte Ausssagen des französ.Kapitäns Meyer wurden die Anklagen niedergeschlagen. Die Grand Nation dankte Kapitän Meyer diese ehrenvolle Haltung durch Diskreditierung und Ausgrenzung. Selbst nach seinem Ableben zollte man diesem frühen Europäer keinerlei Respekt, im Gegenteil er wurde still und heimlich unwürdig längs einer Friedhofmauer begraben. Der sogenannte " Befreier Frankreichs " de Gaulle allerdings wurde frenetisch gefeiert. Dies ist eine geschichtliche Schande ohne Beispiel, und kaschiert die späteren unbestreitbaren Leistungen de Gaulles in Zusammenarbeit mit Conrad Adenauer für die deutsch französische Aussöhnung.

Zu einer unbefangenen ehrlichen Geschichtsbewältigung gehört Wahrhaftigkeit und KEINE

historische Verschleierung dunkler Seiten der europäischen Geschichte, und Akteure.



Bis heute hat man diese beispielhaften Leistungen französischer und deutscher Offiziere für das neue Europa in keinster Weise gewürdigt. Solche Männer braucht Frankreich und Deutschland, aber auch die anderen Mitglieder der EU, zum Bau der Vereinigten Staaten von Europa....in einer Wertegemeinschaft.

Gefällt mir

1

Einem Mitglied gefällt das: