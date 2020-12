Anzeige

20 jähriges Jubiläum Vortrag über S.Kneipp- Pharmaziehistoriker Hans Christoph

vor 20 Jahren , am 03.Dezember 2000, referierte der Pharmaziehistoriker Hans Gerhard Christoph, auf Einladung des Kneippvorsitzenden Rothenburg ob der Tauber Herrn Dr. med.Kerscher, in der Schranne, über das Leben und Wirken von Sebastian Kneipp, dessen Geburtstag sich am 17.Mai 2021 zum 200.Male jährt.

Der Vortrag basierte auf akribischen Forschungen in vielen Archiven. Mit diesen aktuellen Forschungsergebnissen zeichnete der Pharmaziehistoriker ein total anderes Bild vom realistischen Leben und Wirken Sebastian Kneipps.

Während seiner Studentenzeit litt Kneipp bereits unter Lungentuberkulose, und behandelte sich selbst, anhand des Buches "Unterricht von Krafft und Wirkung frischen Wassers"

Der Verfasser war ca. 100 Jahre vorher als Wasser Hahn bereits bekannt geworden. Hahn war Arzt und Naturheilkundler.

Sebastian Kneipp verdankt dem Arzt Dr.med.Hahn, und Vincenz Priessnitz entscheidende

Impulse seiner späteren Karriere als " Wasserdoctor ".

Ab 1881 wurde Kneipp Pfarrer im heutigen (Bad) Wörishofen. Damit begann der Pilgerzug

vieler tausend Patienten nach Wörishofen, und die Karriere von S.Kneipp, basierend auf dessen frühen Erkenntnissen von Dr.med.Hahn und dem Bauernburschen Vinzenz Priessnitz (Freiwaldau- heute Jesenik )

Die negativen Auswirkungen der Aktivitäten von S.Kneipp ließen aber auch nicht lange auf sich warten.

1. Konfrontation mit der katholischen Kirchenleitung 2. Konfrontation mit der etablierten Medizin 3. Konfrontation mit der Justiz, Vorwürfe u.a. Kurpfuscherei u.a.



S.Kneipp gelang es jedoch sich überwiegend aus dem verbissenen Kampf zwischen radikalen Naturärzten, und gegen die als Giftmischer und Medikaster verrufenen Schulmediziner, herauszuhalten.

S.Kneipp setzte sich mit seinen 5 wichtigsten Prinzipien :



1.Hydrotherapie 2. Bewegungstherapie 3. Phyto ( Pflanzen) therapie 4. vernünftige Ernährung 5. Ordnungsprinzip, im Sinne einer Lebensordnung jedoch durch.



Eugen Roth brachte das Vorgehen von Sebastian Kneipp auf den Punkt ....Auszug

wie folgt :



Soll eine Pflanze richtig sprießen dann muss man diese auch bekanntlich gießen. Das brachte Kneipp schon zu dem Schluss die wahre Heilkraft liegt im Guß !

Kneipp war ein beliebter Volksprediger und Mann deftiger, klarer Worte und deshalb im Volk sehr beliebt.... Kaffeetrinker frühe Hinker...Beim Guß halt`s Maul sonst ist die Wirkung faul !



Wer sich für den Gesamtvortrag interessiert kann diesen gerne anfordern..



Hans Gerhard Christoph hgchristoph@gmx.de

