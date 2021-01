Anzeige

Tilman Riemenschneider- vor 500 Jahren Würzburger Bürgermeister !

Nahezu unbemerkt jährt sich das Jubiläum,vor 500 Jahren, ab 1520 bis 1524, übte Tilman Riemenschneider das Amt des Bürgermeisters von Würzburg aus.

Geboren ca. im Jahre 1460 in Heiligenstadt (Eichsfeld) wuchs T. Riemenschneider in Osterode / Harz auf. Ein Gymnasium in Osterode trägt seinen Namen.

Etwa im Jahre 1475 startete T.R. Ausbildung als Steinbildhauer und Holzschnitzer.

Wie damals üblich, und vorgeschrieben, schloss sich nach der, heute würde man sagen Gesellenprüfung, die Walz an....(Wanderschaft) nach Holland, das Gebiet der Mosel, Schwaben und das Gebiet des Oberrheines.

Auf dieser Wanderschaft lernte T.R. für ihn prägende Persönlichkeiten näher kennen, deren künstlerischen Einflüsse sich später in seinen Werken spiegeln.

Ab 07.12.1483 hielt sich T.R. bereits als " Malerknecht" und Mitglied der Bildhauer, Glaser und Malerzunft ( Lukas Bruderschaft) in WÜRZBURG bei seinem dortigen Onkel auf.

Am 28.02.1485 heiratete T.R.die Witwe des Goldschmiedemeisters Schmidt aus Würzburg, Anna Schmidt geb. Uchenhofer.

Das hatte praktische Vorteile für seine rasche Karriere....Bürgerrecht und Meisterwürde, eingetragen in den Bürgermatrikeln von Würzburg 1485. Seine 1.Ehefrau brachte bereits 3 Söhne aus Ehe mit Goldschmiedemeister Schmidt

mit. Seine Ehefrau Anna starb bereits 1994/95, wie viele Frauen der damaligen Zeit.

T.R. heiratete daraufhin in 2. Ehe Anna Rappold, die bereits 1506 ebenfalls verstarb. Aus dieser Ehe entstammte eine Tochter und drei Söhne (Hans, Jörg, Bartholomäus)

Dessen ungeachtet stieg T.R. gesellschaftlich auf, 1504 Mitglied im Städtischen Rat der Stadt Würzburg für 20 Jahre, und Aufstieg in den Oberen Rat.

1507 heiratete T.R. erneut; in 3.Ehe Margaretha Wurzbach. Auch diese Ehefrau verstarb vor ihm.

T.R. war zwischenzeitlich auch ein wohlhabender Bürger von Würzburg geworden.

In seiner Zeit als Bürgermeister von Würzburg sympathisierte T.R. mit den aufständischen Bauern (Bauernkrieg) Diese Sympathie brachte T.R. eine Festungshaft auf der Marienburg (Würzburg) ein, aber auch gesellschaftliche Ächtung durch die Oberschicht ( Adelige, Klerus)

Bedingt durch seine Stellung, ab 1490, als bedeutendster Bildschnitzer im Großraum Franken / Main, verfügte T.R. über beträchtlichen Besitz, einschließlich bedeutender Werkstatt. Dieses "Lebenswerk" führte sein Sohn Jörg, aus 2.Ehe mit

Anna Rappold, in seinem Sinne weiter. Tilman Riemenschneider verstarb im 63.Lebensjahr ? am 7.Juli (Dienstag) 1531 in Würzburg.

Zuerst durch zufälligen Fund seiner Grabplatte im Bereich des Würzburger Domes, im Jahre 1822, erinnerten sich Historiker an Tilman Riemenschneider.



Dies zeigt auf Ruhm verblasst sehr schnell, und ist über lange Zeitspannen sehr vergänglich, genau wie das Leben !



Vielleicht bringt diese Weisheit aktuell in der JahrhundertPandemie den ein oder anderen Menschen etwas zum Nachdenken ??







