Sebastian Kneipp lebe hoch - 200 jähriges Jubiläum 2021 !

von Sebastian Kneipp (1821-1897) ist es dringlich dieder Wassertherapiezu beleuchten.Dabei ist sehr rascherkennbar der bekannteste Balneologe war bereits, im 16.Jahrhundert, Tabernaemontanus (1521/22 - 1590) geboren im heutigen (Bad Bergzabern). Dort hielt, kein geringerer alsam, seinenVortrag vor seinem Tode. (siehe Südpfälzisches Wochenblatt 45.Jahrgang, Nr.239 aus dem Jahre 1896)undbelegt Vincenz Priessnitz (1799-1851) aus Freiwaldau, heute Jesenik (tschech.Republik)derIn jungen Jahren war Sebastian Kneipp gesundheitlich oft angeschlagen.Anhand einer Abhandlung von Vinzenz Priessnitz über Hydrotherapie behandelte sich Kneipp erfolgreich z.T. in der Donau. Damit ist belegt diehatin der Hydrotherapie von Vinzenz Priessnitz (05.10.1799-28.11.1851).Dies wurde von Verwandten Kneipps immer wieder in Zweifel gezogen. Die originale Korrespondenz liegt in Jesenik, im dortigen Priessnitz-Museum.Die Schwester von Vinzenz Priessnitz sicherte das historische Erbe des Bruders, da der nicht richtig lesen und schreiben konnte.Seine Talente bestanden im Einsatz von Wasser in der Therapie.(Ein weiterer Visionär Johann Schroth (11.02.1798-26.03.1856) der seine ersten Kurhäuser in Bad Lindewiese gründete, soll nicht unerwähnt bleiben. Die Fortführung derfand, nach der Vertreibung, in Oberstaufen Heimat, bis heute.Bereits vor Jahrzehnten recherchierte das damalige Kneippmitglied Hans Gerhard Christoph intensiv, diebetreffend. Ein immer offener Gesprächspartner war der damalige Landesvorsitzende von Rheinland-Pfalz Siegfried Kiesselmann.Aus diesem persönlichen Kontakt weiteten sich die intensiven Forschungen über die Hydrotherapie aus. Nach Wiedervereinigung unterstützte Herr Hans Gerhard Christophdie Wiedergründung von Kneipp- Landesverbänden in den neuen Bundesländern intensiv.Dessen ungeachtet gebietet die historische Wahrheit jeden der o.g. bedeutenden Männer, je nach der zeitlichen Abfolge, zutreffend einzuordnen und zu würdigen.Die diesem Beitrag angefügten Bilder (Unterlagen) belegen eindrucksvoll. Welches Kneippmitglied bundesweit kann von sich behaupten die Originaltotenmaske von Sebastian Kneipp in einem Auktionshaus zufällig entdeckt zu haben ?Das jahrzehntelange Kneippmitglied Hans Gerhard Christoph hat mehrere Repliken der Originaltotenmaske von S.Kneipp fertigen lassen. Diese Totenmasken können sowohl in Bad Berneck, Zirndorf, Rothenburg o.d.T. im Reichsstadt-Museum besichtigt werden. Im übrigen wurde die, vor 20 Jahren, dem Geschäftsführer der KNEIPP-WERKE in Würzburg Herrn Fritz Boecker von Herrn Hans Gerhard Christoph übereignet. Damit war, seitens Herrn Christoph, beabsichtigt die Originaltotenmaske der Nachwelt zu erhalten.Alle diese jahrzehntelangen intensiven Bemühungen haben bis heuteAnerkennung gefunden. Ein alter Spruch im Volksmund besagt....