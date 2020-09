Kultursponsering-Sparkassenzentrale Rothenburg o.d.T. - Herr Schuster !

Direktor Schuster überraschte den Kurator Christoph mit einem Blütenmeer von riesigen Fuchsien, die die Sparkassenzentrale mit einem angenehmen Duft durchströmten.Die Fuchsien umrahmten die Ausstellungsvitrinen. Darin wurde das Leben und Wirken von Leonhart Fuchs, einem der weltweit bekannten deutschen Väter der Botanik, durch vielerleiseltene Exponate erläutert.Im Einführungsvortrag machte der Referent Christoph, den zahlreich erschienenen Gästen, das Leben und Werk von L.Fuchs transparent. Selbst der Kreisheimatpfleger des LK Ansbach Herr Rektor Klaus Broser war anwesend. Kreisheimatpfleger Klaus Broser unterstützte jahrzehntelang die Bemühungen von Herrn Christoph u.a. bei der Anlage von Heilkräutergärten in ganz Bayern, aber auch der Realisierung von Sonderausstellungen z.B. in der Staatlichen Bibliothek in Ansbach ( L.Fuchs " New Kreuterbuch " ) Im Kunstverein Ansbach folgten Vorträge des Kurators Christoph über den Leibarzt Georgs des Frommen. Nicht nur das, zusammen mit dem Leiter der Staatlichen Schlösser Herrn Ringholz erfolgte die Neuanlage des Leonhart Fuchs Gartens in der Orangerie in Ansbach.Der Hortus Eystettensis in Eichstätt konnte ebenfalls aufwändig wieder neu angelegt werden. An der Ochsentretanlage in Schillingsfürst wurde, zusammen mit " Kräuterfrauen"ebenfalls erstmalig ein Kräutergarten, unter aktiver Mitarbeit von Herrn Christoph, angelegt.Heute schmücken irreführende Informationstafeln diese Anlagen, und suggerieren total andere Initiatoren, seltsam ! Im Volksmund sagt man, sich mit fremden Federn schmücken.Auch der Klostergarten im Reichsstadt-Museum Rothenburg o.d.T. ist auf Initiative von Herrn Christoph bereits in de 80er Jahren entstanden. Heute hinterlassen Rothenburger Hunde ihre Exkremente in dieser herrlichen Anlage. Jahrelang hat Herr Christoph den Klostergarten ehrenamtlich gepflegt, alte Heilkräuter durch neue ersetzt und Reparaturen z.B. an der Treppenanlage auf eigene Kosten durchgeführt. Für einen Vortrag im Raichsstadt-Museum wurde Herrn Christoph bis heute das Honorar vorenthalten. Auch die im Jahre 2001 erfolgte Großspende (siehe Beitrag in FZ Nr.218) über z.B. wertvolle Herbarien, edle botanische Bücher, Apothekengefäße, seitens Herrn Christoph vermodert im Archiv des Reichsstadt-Museums. Mit den Möbelstücken des weltweit bekannten Bauernjungen Friedrich-von Hessing ( Schönbronn ) sieht es ähnlich aus. Diese Möbelstücke verrotten unbeachtet im Reichsstadt-Museum. Auch mehrere Symposien, in Erinnerung an Friedrich von Hessing, privat von Herrn Christoph z.b. im Wildbad organisiert, hat KEIN Jota geändert. Verantwortlichen, hauptberuflich tätigen Personen, fehlt offensichtlich jeglicher Sinn für kulturelle Werte ? Quo vadis.... Kultur im LK Ansbach