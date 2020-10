Kulturelle Synthese Park - Villa Zweibrücken - Vergangenheit ??

möglich eine gelungene kulturelle Synthese zu leben.Dies drückte sich z.B. durch Vortragsreihen in PARK-Villa Zweibrücken, sowie dem bisheute einmaligen völkerverbindenden Heilkräutermarkt in Eppenbrunn - Pfalz aus.Kern der Aktivitäten war diebeispielhaft und völkerverbindend hervorzuheben.Dies wurde durch besondere Würdigung von Persönlichkeiten wie Hieronymus Bock, Pirminius, aber auch Hilgard Villard, dem Zweibrücker der als Eisenbahnkönig in USA Karriere machte, deutlich.In sehr engagierten Vorträgen wurden bedeutendenPersönlichkeiten, aus der früheren Grenzregion, im Detail vorgestellt.wurde vom Leiter des Bistumarchives in Speyer, Herrn Dr.Ammerich in seinem Referat den zahlreichen Zuhörern nähergebracht.Derdes, und Leiter der heutigenHans Gerhard Christoph, vermittelte den über 60 Zuhörern, darunter dem Staatssekretär im Rheinland-Pfälzischen Kultusministerium, das Leben und Werk von Hieronymus Bock.In der Gegenwart, einer zunehmend digitalisierten Welt, kommenkulturelle europäische Werte zunehmend unter die Räder. Bei dieser höchst bedenklichen Entwicklung wird leider verkannt....wer die Historie, und kulturelle Vielfalt, mit Füßen tritt hat keine Zukunft. Wer die Leistungen der vergangenen Generationen gering achtet verarmt.Gerade in der Gegenwart zeigt sich dies sehr deutlich. Besonders die jungen Generationen sind offensichtlich schlichtweg garnicht in der Lage ?, oder garnicht willens, die großen Herausforderungen, wie die CoronaKrise, vernunftbegabt anzunehmen?Wenn aktuell agierende Bundespolitiker / innen wie die amtierende Bundesfamilienministerin G. es nötig haben sich Titel ( Dr. ) durch höchst suspekte Vorgehensweisen, quasi zu erschleichen ? sollten bei dem normalen Bürger die Warnlampen aufleuchten.Wo bleibt die Wahrhaftigkeit ? Wo bleibt die Vorbildfunktion ? Wo bleibt der Anstand ?Wenn wir in einem Europa der kulturellen Vielfalt, und gemeinsamer Werte, erfolgreich bestehen wollen müssen wir zu unseren gemeinsamen Werten (Karl der Große-Aachen)und Wurzeln zurück !!! jetzt !