Hofgarten Ansbach- ein barockes JuwelBegegnet mal die fast 500 Jährige Gartentradition im Hofgarten der Ansbacher Markgrafen.Lasst Euch begeistern vom Kräutergarten, benannt nach Leonhart Fuchs , der bunten Vielfalt von Frühjahrs und Sommerblumen des Parterres und der über 150 Kübelpflanzen vor der schlossähnlichen Orangerie. Geniest wenn ihr mal in dieser Zeit in Ansbach www.ansbach.de den Duft der Zitronen Pomeranzen und Lorbeerbäume. Spaziert mal in die einzigartige Linden-Doppel-Allee zu der Stelle, an der vermutlich Kaspar Hauser 1833 Opfer eines Attentates wurde und blickt einmal hinter die Kulissen der heutigen Gartenpflege.