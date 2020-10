85.Geburtstag Prof. Dr. Fritz Krafft - Pharmaziehistorisches Institut Marburg !

des hochverehrtenvon der Universität Marburg,, erinnert;an 85.Geburtstag.Mit einemwurde am Samstag,im Institut für Pharmazeutische Chemie, Marbacher Weg 6, Großer Hörsaal der Universität Marburg,dervon Herrn Prof.Dr.Fritz Krafft gefeiert.Mitwurde der Festakt umrahmt. Der 1.Vorsitzende der Deutschen Hieronymus Bock Gesellschaft Hans Gerhard Christoph referierte über dieDr.Holger Goetzendorff über Thema "Seit nunmehr fast 30 Jahren unterstützt der Verein zur Förderung des Instituts für Geschichte der Pharmazie, der Philipps-Universität Marburg e.V. ideel und finanziell die Aktivitäten des Instituts.Herr Prof.Dr.Fritz Krafft bleibt mir in Erinnerung als stetig aufgeschlossener, den Mitmenschen wohlgesinnter Mitmensch.Schon aus diesem Grunde war es für mich eine besondere Freude eine kleine Sonderausstellung " Väter der Botanik " anlässlich des Geburtstages von Herrn Prof.Dr. Fritz Krafft, im Jahre 1995, zusammenzustellen.Herr Prof.Dr.Fritz Krafft hat mich immer ermutigt nie mit erreichten Zielen zufrieden zu sein, sondern weiter zu eifern, im Sinne der Pharmaziegeschichte.Solche Männer wie Herrn Prof.Dr.Fritz Krafft braucht Deutschland, auch in Zukunft.In Dankbarkeit und herzlicher ErinnerungHans Gerhard ChristophPharmaziehistoriker