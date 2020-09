Anzeige

Ursula Ingrid Christoph (Böse) in memoriam

am 28.09.1949 wurde Ursula Ingrid in Kaiserslautern geboren. Die Jugendjahre verbrachte Ursula Ingrid wohlbehütet im Kreise der Familie. Auch beruflich war die Familie der Lebensanker. Sie arbeitete eingebettet in den Familienbetrieb abgesichert Jahrzehnte dort.

Bereits in jugendlichen Jahren suchte Sie die private Erfüllung durch Heirat. Die gesamte neuapostolische Gemeinde in Kaiserslautern begleitete Sie auf diesem Weg.

Jedoch erfüllten sich die in die Ehe gesetzten Erwartungen leider nicht. Aber auch da war die Familie der Lebensanker, der über diese schwere Zeit hinweg half. Auch die kleine Tochter wuchs im Kreise der Familie wohlbehütet und umsorgt auf.

Misslichkeiten des Lebens bügelte der ältere Bruder immer wieder aus, trotz eigener großer

Familie.

Bis an das Lebensende, vor 5 Jahren, durfte Ursula Ingrid, in schwierigen Lebensituationen, immer auf die Mutter Adelgunde, als nach wie vor Fixpunkt, zurückgreifen. Dieser Anker ging durch Tod der Mutter 2014 jedoch verloren. Selbst durch schwere Krankheit gezeichnet erlag Ursula Ingrid der schweren Krankheit, kurz nach dem Tod der Mutter Adelgunde.

Mit dem Ableben von Ursula Ingrid ist die Familie in Kaiserslautern erloschen. Das Familienanwesen, immerhin 50 Jahre Mittelpunkt der ganzen Familie, ging durch Unbilden

verlustig.

Damit endet die Ära der Familie Christoph in Kaiserslautern, sowohl privat, als auch beruflich, unwiderbringlich !



Die Zeit eilt, teilt, heilt !!!

