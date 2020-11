Anzeige

ADVENT- ADVENT- ein Lichtlein brennt! erst ein`s dann zwei, dann drei !!!

Am 1.Advent könnte man erwarten, besonders in Corona-Gezeiten, daß dem ein oder anderen Mitmenschen wenigstens jetzt " ein Licht der Erkenntnis " aufgeht ?

Gemeint ist, in der Tat, ein Licht der ERKENNTNIS was wirklich wichtig ist im Leben !! ?

Selbst das Licht von Bethlehem, über viele Länder inzwischen weitergegeben, wird wahrscheinlich auch KEIN Erleuchten bringen ? Wie sonst ist zu verstehen das Morden, Bombenattentate, bestialische Anschläge rund um den Globus geht ungehemmt weiter !

Die Menschheit, ob christlich geprägt, jüdisch geprägt, muslimisch geprägt findet immer wieder Gründe sich gegenseitig auf bestialische Art und Weise umzubringen !

Seit Beginn der " menschlichen" Entwicklung haben sich diese Gendefekte weiter verbreitet die diese unmenschlichen Seiten des, wie heißt doch der Begriff, homo sapiens zum inzwischen weltweiten Problem machen.

Selbst die Pest und Cholera hat über viele Jahrhundert Millionen von Menschenleben gekostet. Welcher Erkenntnisgewinn für die Menschheit ? nahezu keiner...



Zündet so viele Kerzen an wie irgendwie zur Verfügung stehen....Eventuell geht doch dem ein oder anderen Mitmenschen noch rechtzeitig wenigstens im Jahre 2020 ein kleines Licht der ERKENNTNIS auf ??



Die Hoffnung stirbt zuletzt...

