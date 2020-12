75.Todesjahr meines Onkels Hermann-August Arnholdt junior !

wurde amin Köln-Lindenthal geboren. Seine Kindheit verbrachte er in Kaiserslautern, zusammen mit seinem jüngeren Bruder Hans-Werner geboren 1921.Beide besuchten das Internat,in der Pfalz.Jahreszeugnisse belegen Hermann-August war ein guter Schüler, nur die englische Sprache machte Probleme, wei späteren Generationen der Familie ebenfalls.Die Hoffnungen der Eltern ruhten auf dem Erstgeborenen, das bereits Generationen seitGenerationen bestehende Familienunternehmen Titania einmal weiterzuführen.Nach der Schulausbildung mündete derLebensweg meist bei der Wehrmacht, besonders nach Ausbruch des 2.Weltkrieges. Als junger Soldaten in einer Artillerieeinheit 15.Flakdiv.Flakreg.104, wie sein Vater schon im 1.Weltkrieg in Frankreich muss Hermann-August an den verlustreichen Kämpfen in und um Stalingrad teilnehmen.Mehrmals wird die Einheit nahezu komplett vernichtet. Als einer der wenigen Überlebenden wird Hermann-August zum Schutz deutscher Militärflugplätze in das Umfeld von Paris versetzt, später in die Wachau/ Österreich. (Melk und Krems) Dort lernt er Maria Vesely kennen. Ihr sind weitere Stationen/ Nachrichten des Leidensweges meines Onkels Hermann-August zu verdanken. Maria erfährt durch Handzettel daß Hermann-August zunächst in amerikanische Kriegsgefangenschaft, dann ausgeliefert an die sowjetischen Streitkräfte, über Waldlager Döllersheim und LKW Transport nach Göpfritz (Bahnstation) mit Schmalspurbahn ( offenen Viehwagen) via Moskau, dann Richtung Hinterkaukasus (Breitspurbahn) in Tiflis strandet.Durch Mitteilungen seines ehemaligen Lehrers ( Lagerschreiber im Kriegsgefangenenlager)wird der Todestag meines Onkels bekannt, der 13.Febr.1946, in Kriegsgefangenlazarett Lemberg, im Spätherbst 1946 aufgelöst.Diedie aus diesem Schicksal, und dem Schicksal von weltweit Millionen von Kriegsgefangenen zwingend zu ziehen ist.....Zusammenarbeit unter den Völkern ist diesinnhafte Alternative zu Krieg und Zerstörung...Arbeiten wiran diesem Ziel... in Europa an einem friedlichen Europa und Verständigung unter den Völkern !Wehren wir uns gegen Kriegstreiber, Abenteurer die die Völker, entgegen jeglicher Vernunft, auch im 21.Jahrhundert, wieder gegeneinander in Kriege treiben wollen...