500.Jahrestag Päpstliche Bulle geg. Martin Luther..bulla contra errores Martini Lutheri

am 3.Januar jährte sich zum 500. mal der Päpstliche Bann Leo X. gegen Martin Luther.

Bulla contra errores Martini Lutheri.

In der von Johanne Eck , dem ärgsten Feind Luthers, verfaßten Schrift heißt es in bildhafter Sprache...Zitat..." Wir können nicht länger dulden, daß die Schlange durch das Feld des Herrn kriecht. Die Bücher von Martin Luther, die diese Irrtümer enthalten, müssen geprüft und verbrannt werden"

Dem päpstlichen Bann von Leo X. war 15.Juni 1520 bereits die Bannandrohungsbulle vorausgegangen.

Studenten Luthers, an der Universität Wittenberg, hatten diese bereits am 10.Dezember 1520 sinnbildlich vor dem Eltertor in Wittenberg öffentlich vebrannt.

Luther selbst zündete den Scheiterhaufen mit Reisig an und warf neben der Bannbulle Schriften des kanonischen Rechtes in`s Feuer.



Seine Worte....Weil du die Wahrheit Gottes verstört hast, zerstöre dich dieses Feuer.



Danach ging Martin Luther raschen Schrittes nach Hause, ins Kloster, und feierte mit seinen Studenten.

Danach war der Bruch mit Papst Leo X. und der römisch katholischen Kirche vollzogen.



Zitat ......Es ist aus mit dem Römischen Stuhl....



Am 26.Mai 1521, ebenfalls vor 500 Jahren, unterschrieb Karl V. das " Wormser Edikt "

die Reichsacht über Martin Luther...und seine Anhänger. Zitat...Wir gebieten euch allen, daß ihr den vorgenannten Martin Luther nicht in euer Haus aufnehmt, noch bei Hofe empfangt, ihm weder zu essen noch zu trinken gebt, ihn nicht versteckt, ihm nicht mit Worten oder Werken heimlich noch öffentlich irgendeine Hilfe , Anhängerschaft, Beistand oder Vorschub erweiset. Wo ihr ihn bekommen, egreifen und seiner mächtig werden könnt, sollt ihr ihn gefangennehmen und uns wohl bewahrt zusenden... Zitat Ende.



In krititischen Gezeiten der JahrhundertPandemie Corona werden manchmal, spätere Jahrhunderte, prägende Ereignisse der Vergangenheit leicht vernachlässigt !

