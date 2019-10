Hauskauf am Edersee, Nordhessen, Nationalpark Kellerwald

Bad Wildungen : Einfamilienhaus EFMH |

Wer ein Haus, egal wo, kaufen möchte, muss vorher folgendes klären:



Wann möchte ich einziehen?



- Was darf das Objekt kosten?- Wie will ich es finanzieren?- Was für ein Haus suche ich?- Wo suche ich, in welcher Region?Sonst macht eine Besichtigung gar keinen Sinn bzw.ist die Suche nicht erfolgreich und kostet Verkäufer und Käufer viel unnötige Zeit.Wir verkaufen ein Einfamilienhaus am Edersee, aufteilbar in zwei Wohneinheiten und ohne Makler. Das Objekt befindet sich, Bj. 1947 ca. 1,5 Km von der Sperrmauer entfernt, mit 150m² Wohnfläche auf 800m² Eigenland. Inkl. Keller, Dachterrasse, Gemüsegarten, Obstgarten, Carport & Garteneich.Sie sehen es auf: https://www.quoka.de/immobilien-haeuser/1-familien...