Wir suchen ihre Hilfe im Rahmen unserer neuen Ausstellung bezüglich der Kinderkurheime "Dornröschen" und "Rumpelstilzchen" aus Bad Wildungen zwischen ca. 1928 und 1950

Mein Name ist Johannes und ich arbeite für die städtischen Museen in Bad Wildungen. Wir planen eine neue Ausstellung in unserem Wandelgang. Die aktuelle Ausstellung z.B. behandelt starke Frauen verschiedener Epochen (siehe Bilder)Ich würde mich freuen wenn sie sich entschließen würden, uns alle an ihrer Geschichte teilhaben lassen zu dürfen. Bzw. falls sie Nachkommen einer betroffenen Person sind wir an der Geschichte ihrer Familie teilhaben dürfen.Sie können sich direkt hier im Forum oder per Telefon im Quellenmuseum/Wandelhalle melden und wir erarbeiten eine gemeinsame Fassung ihrer persönlichen Geschichte als Betroffener/Überlebender unserer damaligen "Kinderkurheime".Es handelt sich um die oben schon genannten Heime "Dornröschen" und "Rumpelstilzchen".