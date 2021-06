Sommernachtzauber Nachtmarkt Bad Wiessee 2021

Bad Wiessee : Sommernachtzauber Bad Wiessee 2021 |

Bad Wiessee Nachtmarkt Sommernachtzauber 2021



20.07.2021 – 25.07.2021



Wir freuen uns, daß wir wieder vor traumhafter Kulisse an der Seepromenade des Tegernsees in Bad Wiessee unseren Sommermarkt mit großem Biergarten unter dem Motto Kunst Feuer Musik veranstalten dürfen.



Für einheimische und auswärtige Besucher gilt der spannende und vielseitige Markt mit über 80 Ständen als etablierter Anziehungspunkt. Das kreative und ausgefallene Angebot reicht von Keramik, Schmuck und Holzarbeiten bis hin zu Textilien, Lederwaren, Kunst und vielem mehr.





Auch für die Kinder ist einiges geboten und kulinarisch kommen die Besucher auf ihre Kosten: In einem großen Biergarten direkt am See können Sie Süßes oder Deftiges, Mahlzeiten für den großen oder kleinen Appetit genießen.

Der Eintritt ist frei.



Öffnungszeiten: Di. - Sa. 15.00 - 23.00 Uhr, So. 11.00 - 23.00 Uhr



Seepromenade am Dampfersteg, 83707 Bad Wiessee

Info: www.geja-event.de, www.facebook.com/G.E.J.A.event, Telefon 08152 998710